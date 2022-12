Le Parc national d’Aiguebelle lance sa saison hivernale

Cette année, le chalet d'accueil est de nouveau ouvert à l'entrée située à 8 km du village de Mont-Brun.

Les adeptes des activités d'hiver pourront y louer des raquettes ou des vélos à pneus surdimensionnés.

Il sera aussi possible de participer à un éventail d’activités organisées tout au long de la saison.

On a bien sûr la location de différents équipements. On a la location de camps rustiques, la location de de chalets, on a une glissade aussi qu'on va pouvoir construire, peut-être avec la neige qui tombe, on va pouvoir avancer dans ces travaux. Et évidemment, tout le réseau de sentiers à travers le parc et des journées thématiques au flambeau, des marches en soirée, début de nuit [ou encore] l'observation des étoiles , explique le responsable du service de maintenance et des infrastructures, Jonathan Caron.

Il explique que la saison d'automne a été étirée en raison du grand achalandage au parc.