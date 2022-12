Mise en place d’un plan de remboursements des abonnements au Mont-Sainte-Anne

Les clients du Mont-Sainte-Anne ont maintenant le choix entre trois options pour se faire rembourser leur abonnement de saison. La direction de la station de ski s'engage à « traiter les demandes le plus rapidement possible ».

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent demander à récupérer l'intégralité des sommes déboursées. Cela concerne les abonnements qui proposent un accès illimité, ceux de semaine et les Double montagne. Et ce, peu importe l'utilisation qui en a été faite jusqu'à présent , précise le communiqué du Mont-Sainte-Anne envoyé samedi à ses membres.

Ces derniers ont aussi la possibilité de transférer leur abonnement pour la saison prochaine, celle de 2023-2024. L'opération sera effectuée sans frais.

Autre solution pour les personnes qui préfèrent attendre de voir l'évolution de la situation avant de se décider, ils peuvent prétendre à un retour équivalent à 15 % du prix payé sous forme de carte-cadeau ou de crédit. Selon la suite des événements, d'autres options leur seront soumises.

Dès à présent, les abonnés peuvent se manifester en remplissant un formulaire en ligne. Dans son message, la direction du Mont-Sainte-Anne indique qu'il lui est actuellement impossible de déterminer une date de réouverture de la station .

Elle ajoute que les travaux d’enneigement et de préparation des pistes continuent afin de s’assurer qu’aucun retard ne soit pris . En ce moment, seules deux pentes-écoles ainsi que les sentiers de ski de fond demeurent ouverts.

De nombreux détenteurs d'abonnements de saison rencontrés par Radio-Canada ont signifié leur intention de demander un remboursement. Certains ont déboursé plus de 1000 $ pour obtenir leur laissez-passer.

Des étudiants sans montagne

La fermeture du site a des conséquences pour certains élèves de l'école secondaire Mont-Sainte-Anne, à Côte-de-Beaupré. Deux des garçons de Benjamin Robinson suivent le programme ski-études de l'établissement.

En temps normal, ils passent deux jours par semaine sur la montagne à pratiquer la planche à neige, mais sans remontées mécaniques en marche, ça leur est impossible.

On avait imaginé qu'on allait avoir une année normale avec les garçons... C'est sûr qu'on est déçus , commente le père de famille.

La direction de l'école Secondaire Mont-Sainte-Anne dit réfléchir à une solution.

Le programme ski-études bénéficie actuellement de plus d'une vingtaine de jours pour travailler sur d'autres scénarios avant que les cours reprennent après les vacances des fêtes , a écrit la direction dans une lettre envoyée aux parents vendredi soir dont Radio-Canada a obtenu copie.

Benjamin Robinson a confiance que l'école prendra la bonne décision, quitte à envoyer les élèves skier dans d'autres stations. Annuler la saison des dizaines d'étudiants inscrits de secondaire 1 à 5 serait tout simplement catastrophique pour le programme, selon lui.

La Régie du bâtiment du Québec a imposé vendredi l'arrêt de toutes les remontées mécaniques à la station de ski du Mont-Sainte-Anne. Une ordonnance qui survient à la suite des inspections réalisées après la chute d’une télécabine samedi dernier.