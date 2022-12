Avertissement de neige toujours en vigueur pour Gatineau, Ottawa et l’Est ontarien

La neige n’a pas encore dit son dernier mot dans la grande région de la capitale fédérale : un avertissement de neige est toujours en vigueur pour Gatineau, Ottawa et l’Est ontarien samedi matin, où l’on pourrait recevoir de 2 à 6 centimètres selon l’endroit.

Plus d’une vingtaine de centimètres de neige sont tombés vendredi par endroits dans la région, selon des données partagées en fin d’après-midi par Environnement Canada.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Des pannes de courant chez des clients desservis par Hydro-Québec, Hydro One et Hydro Ottawa ont été enregistrées dans la journée de vendredi et samedi matin.

À 7 h, samedi, un peu plus de 7000 clients d’Hydro-Québec en Outaouais étaient privés d’électricité. À cette même heure, Hydro Ottawa recensait 350 clients sans courant.

À quand le déneigement?

À Ottawa, le gestionnaire de secteur du service des routes à la Ville d'Ottawa, Bryden Denyes, a indiqué vendredi que l’opération de déneigement pourrait s’étaler jour et nuit pendant deux journées.

La Ville d’Ottawa dispose d'environ 500 effectifs, équipements et membres du personnel, qui sont à l'œuvre depuis les premiers flocons. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

À Gatineau, la Ville se donne habituellement une période de 16 heures pour déneiger les rues et de 24 heures pour les trottoirs. Le chronomètre commence lorsque la neige cesse de tomber.

En entrevue à Radio-Canada, vendredi matin, le directeur des communications à la Ville de Gatineau, Jean Boileau, a indiqué que les opérations de déneigement avaient débuté dans la nuit de jeudi à vendredi.