Les Bleus font en sorte de prendre un maximum de précautions pour se protéger du virus circulant dans leurs rangs, a pour sa part affirmé le sélectionneur Didier Deschamps, qui a dit ne pas avoir les dernières infos médicales samedi, à la veille de la finale du Mondial.

Je suis parti assez tôt ce matin, ils étaient tous en train de dormir, je n'ai pas les dernières infos, on fait en sorte de gérer au mieux, dans la tranquillité , a dit l'entraîneur en conférence de presse.

Malades, Kingsley Coman, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane n'ont pas participé à l'entraînement collectif de vendredi, ménagés selon l'encadrement.

Je ne vais pas rentrer dans le détail. On fait en sorte de prendre un maximum de précautions, de s'adapter, de faire avec, sans tomber dans l'excès, dans un sens ou dans l'autre. C'est évidemment une situation... si elle avait pu ne pas exister cela aurait été mieux. Mais on gère au mieux , a ajouté Deschamps.

Victimes de coups, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni ont également été préservés vendredi, laissant les Bleus avec un effectif de 19 joueurs sur 24 à deux jours de la finale.

Le syndrome viral évoqué par l'encadrement avait d'abord touché Dayot Upamecano, puis Adrien Rabiot, deux titulaires de l'équipe-type qui n'ont pas participé à la demi-finale contre le Maroc mercredi (2-0).

Divers symptômes ont été évoqués ces derniers jours par différents joueurs, membres du l'effectif ou sources proches des Bleus : la fièvre, les maux de ventre ou encore les maux de tête.

Des précautions sanitaires ont été prises à l'hôtel des Bleus, avec du gel hydroalcoolique, la mise en place des gestes barrières et la mise à l'isolement des joueurs contaminés.

Mais les tests de dépistage de la COVID-19 ne sont plus imposés par la FIFA, organisatrice du tournoi.

On n'est jamais préparés à ce genre de choses, mais on essaie de se préparer de la meilleure façon , a de son côté assuré le capitaine Hugo Lloris devant la presse. Ce sont des aléas. Mais cela n'enlève en rien la concentration, l'excitation qu'on peut avoir à l'aube d'une finale de Coupe du monde .

La France, tenante du titre, affronte l'Argentine au stade Lusail dimanche pour décrocher un troisième titre mondial. Une rencontre qui pourrait rester dans les annales de l'équipe de France, croit Lloris.