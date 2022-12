Les pourparlers de la COP15 entrent dans la dernière ligne droite à Montréal

Certains progrès ont été réalisés sur des cibles moins controversées telles que l'équité entre les sexes, mais les cibles phares sont encore couvertes par des peut-être .

Cela inclut l'objectif 30 x 30 mis de l'avant par les pays développés pour protéger 30 % des territoires terrestres et marins d'ici 2030 ainsi que les demandes de financement des pays en développement pour les aider à atteindre leurs objectifs de conservation.

À la recherche de 1000 milliards de dollars

Les pays développés ont tenté de faire preuve de bonne foi au cours des deux derniers jours en mettant de l'argent supplémentaire sur la table, dont 255 millions de dollars supplémentaires du Canada annoncés vendredi après-midi.

Cependant, les demandes sont énormes avec des estimations suggérant que près de 1000 milliards de dollars doivent être dépensés chaque année pour répondre aux besoins cruciaux de conservation qui permettront non seulement de restaurer la nature, mais aussi de garantir l'accès à de l'air pur, à de l'eau et à des approvisionnements alimentaires sûrs.

Le projet de texte indiquait qu'environ les deux tiers devraient provenir de la réorientation de plus de 687 milliards de dollars de subventions gouvernementales provenant d'activités économiques qui nuisent à la nature, y compris dans l'agriculture et la pêche, vers les efforts de conservation de la nature.

Patricia Zurita, chef de la direction de BirdLife International, a déclaré que le monde investit plus de 1000 milliards de dollars dans des subventions qui détruisent la nature.

Nous mettons l'argent au mauvais endroit , a-t-elle indiqué. Et oui, nous avons besoin d'argent pour la nature, car nous devons restaurer une grande partie de ce que nous avons endommagé, et cela coûte cher.

Près d'un million d'espèces sont menacées d'extinction

Les Nations Unies ont averti il y a trois ans que près d'un million d'espèces sont menacées d'extinction au cours de ce siècle et que les trois quarts des écosystèmes terrestres et les deux tiers des environnements marins ont été significativement modifiés par les actions humaines, y compris l'agriculture et les expansions industrielles, les modes de consommation et la croissance démographique.

Les pourparlers de la COP15 visent à élaborer un accord sur la biodiversité qui mette fin aux pratiques néfastes et travaille à restaurer ce qui a déjà été perdu.

En plus des demandes financières, les pays développés et en développement sont dans une impasse quant à la manière dont l'argent sera acheminé. Les pays du Sud, soit généralement la plupart des pays d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie, veulent un nouveau fonds dédié à la nature, tandis que les pays riches, principalement de l'hémisphère nord, dont le Canada, préfèrent utiliser les mécanismes financiers existants.

L'Europe a clairement indiqué qu'un nouveau fonds est une zone interdite pour eux, mais a promis d'aider à remanier le Fonds pour l'environnement mondial existant afin qu'il fonctionne mieux pour les pays qui en ont besoin.

Marco Lambertini du World Wildlife Fund (WWF) a déclaré qu'il craignait que certains pays affaiblissent systématiquement l'ambition de l'accord.

Il a ajouté qu'en plus d'un manque d'accord sur 30 x 30 , il existe également des désaccords sur les paragraphes clés sur la manière dont les objectifs seront mis en œuvre.

Il a indiqué que les désaccords ne signifient pas que les comtés les plus ambitieux cesseront de tenir leurs promesses, mais les règles autour du consensus dans l'accord permettent à une ambition plus faible de prendre parfois en otage une ambition plus élevée .

Trouver un accord d'ici dimanche

Jennifer Morris, du groupe environnemental américain Nature Conservancy, a souligné que de bonnes solutions avaient été proposées ces dernières années pour combler le déficit de financement. Ils comprennent une stratégie de conversion de la dette, souvent appelée dette pour la nature , qui permet à certains pays créanciers d'annuler une partie de la dette d'un pays en échange du financement de la conservation.

Les pourparlers ont commencé le 6 décembre, mais au cours des trois derniers jours, plus de 100 ministres de l'Environnement se sont rendus à Montréal pour contribuer à ajouter de la pression politique et des prouesses aux négociations.

Une conférence de presse est prévue samedi à midi pour discuter du succès de leurs efforts.

Le Canada accueille la conférence pour la Chine, qui a dû l'éloigner de la ville de Kunming en raison des restrictions en cours liées à la COVID-19. La Chine espère avoir un texte convenu à présenter d'ici la fin de dimanche.

Les pourparlers se terminent officiellement lundi, bien que beaucoup pensent qu'il faudra peut-être plus de temps pour mettre en place la formulation finale.