La magie de Noël est toujours au rendez-vous à Shippagan

L'endroit est enchanteur, surtout sous une neige légère. Si certains préfèrent parcourir le sentier illuminé à pied, un petit train permet aux visiteurs de faire le tour de ce petit monde créé en miniature.

C’est une soirée spéciale d’activité lors de notre visite. On sert du chocolat chaud et des saucisses grillées autour d’un feu de bois.

Les enfants présents espèrent avoir la chance de discuter avec le père Noël. Comme à Shippagan, c’est le vrai, autant ne pas manquer sa chance et lui donner sa liste de cadeaux.

Un retour aux sources pour une bénévole

De son côté, la coordonnatrice du village espère seulement qu’il se pointe le bout du nez. Il faut bien satisfaire sa clientèle.

De retour dans sa communauté depuis peu, Annie Duguay a pris les rênes du Village du père Noël cette année.

« J’ai voulu m'impliquer dans le Village. Je voulais qu’on ait quelque chose de beau. » — Une citation de Annie Duguay

Pour elle, c’est un retour aux sources.

J’étais là comme bénévole il y a 15 ans. Il y a des choses qui ont changé et des maisons qui se sont ajoutées.

Le village en tant que tel est composé de plusieurs dizaines de maisonnettes. Certaines sont des reproductions de bâtiments qui ont façonné l'histoire de Shippagan, comme le Café Royale et l’une des premières églises de la paroisse détruite par un incendie. D’autres sont des créations commanditées par des entreprises locales.

Il reste encore de la place et les entrepreneurs locaux sont les bienvenus s'ils veulent construire une petite cabane , explique Annie Duguay. On lance également l’invitation aux citoyens qui seraient aussi intéressés de le faire.

Une tradition pour la ville de Shippagan

D'abord aménagé sur le lieu de l’ancien aréna à sa création, le village a déménagé ses pénates sur le site du camping de la plage de Haut-Shippagan après quelques années.

C’était pour lui donner une place en permanence. Sinon, il fallait le démonter chaque fois , explique Myriam Beaudin, chargée de projet communautaire à la Ville de Shippagan.

La ville souhaite se concentrer sur l’amélioration du site. On veut quelque chose d’encore plus gros pour les prochaines années. On approche du 25e et ce serait l’occasion de le faire , ajoute-t-elle.

Myriam Beaudin parle du lieu comme d’un impératif pour la ville de Shippagan.

« C’est important dans notre communauté d’avoir des choses qui font interagir les gens de plusieurs générations. C’est ce qui se passe ici. » — Une citation de Myriam Beaudin

D’ailleurs, le profil des visiteurs est passablement varié, selon Annie Duguay.

On retrouve de tout. On a des couples qui sont venus seuls pour faire marcher leur chien. Il y a aussi des familles, parfois avec trois ou quatre enfants.

Baisse de la clientèle locale

La coordinatrice constate par contre que la clientèle locale est de moins en moins nombreuse.

On a beaucoup de gens qui viennent de l’extérieur. Ce serait plaisant que les gens de la Péninsule participent davantage. Je trouve qu’il y a un désintéressement , soutient-elle.

Malgré tout, il y a toujours des habitués du coin qui reviennent d'année en année.

Après avoir parcouru à pied le sentier, Ginette Thériault monte dans l’un des wagons du train de Noël pour le voyage de retour.

Pour cette femme de Shippagan, une visite au village est un incontournable durant la période des fêtes.

« C’est ma première fois cette année. J’y allais par le passé avec mes garçons, mais ils sont maintenant grands. D'année en année, c’est toujours beau et ça nous fait faire une marche. » — Une citation de Ginette Thériault

Un père Noël…à temps partiel

Si Annie Duguay se dit satisfaite de la fréquentation du lieu, elle aimerait que la cabane du père Noël située au centre du village soit un peu plus occupée.

C’est très difficile d’avoir des bénévoles. Alors imaginez pour en trouver qui veulent bien mettre le costume de père Noël. On est prêt à payer pour avoir un père Noël qui serait là régulièrement.

Mais comme un souhait exaucé avant l’heure, le père Noël était finalement au rendez-vous le soir de notre visite.

Ce n'était pas évident avec la pluie des derniers jours, mais ce soir, on a une belle neige. En plus, on a le père Noël. Que demander de mieux ?

