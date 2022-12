Mary Spencer s’incline, dure soirée pour Eye of the tiger management

Mary Spencer n’a pas été en mesure de s’imposer et de mettre la main sur le titre de championne du monde IBO. L’adversaire d’Arslanbek Makhmudov n’a offert aucune opposition et l’un des boxeurs mexicains quitte le pays en criant au vol. La soirée a été difficile pour les protégés d’Eye of the Tiger management.

Elle était invaincue en sept sorties. Cinq de ses adversaires n’avaient pas réussi à atteindre le deuxième engagement. La séquence parfaite de la Montréalaise Mary Spencer a pris fin vendredi soir à Shawinigan, alors que la Belge Femke Hermans est devenue championne du monde IBO.

« J’ai toujours dit que c’était une dure. Je ne suis pas surprise de ce qu’elle a offert comme performance, mais personnellement, je peux me battre mieux que cela. J’étais essoufflée dès le début du combat. Ce n’est pas une excuse, mais j’ai senti ces dernières semaines que je n’avais pas autant d’énergie que je l’espérais en raison des virus qui circulent. Ce n’est absolument pas le résultat que je voulais, je suis fâchée… mais que voulez-vous? », a déclaré Spencer qui a fait face à une pluie de coups dès les premiers instants du combat.

Elle a bien encaissé les attaques de son adversaire tout au long des dix assauts, mais ses répliques ont été insuffisantes pour convaincre les juges.

« J’avais de la difficulté à la toucher avec mon jab. Elle mérite la victoire. J’ai 38 ans et une bien meilleure expérience de vie qu’à 22 ans. À l’époque, je voyais la défaite comme étant la fin du monde. Qui termine sa vie sans défaite? », relativise Spencer qui a répondu avec élégance aux questions des journalistes durant une bonne vingtaine de minutes.

Spencer a bien encaissé les attaques de son adversaire tout au long des dix assauts, mais ses répliques ont été insuffisantes pour convaincre les juges. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Le visage tuméfié, elle souligne être prête à affronter Femke Hermans pour un combat revanche.

« Elle a peut-être cru tout ce que les gens lui disaient. Tu vas la tuer en trente secondes et établir des records. Mary semble avoir été surprise. Elle va revenir. Elle peut encore devenir championne du monde. Ce sera un long détour, mais on peut y arriver », a renchéri son promoteur, Camille Estephan.

La nouvelle championne en larmes

En contemplant sa nouvelle ceinture de championne, la belge n’a pu retenir ses larmes. En Belgique, la boxe est loin d’être aussi populaire qu’au Canada.

« Je travaille à temps plein. Je me lève tous les jours à 5h du matin pour aller travailler. J’y suis jusqu’à 16h et ensuite, je roule 86 kilomètres pour me rendre au gymnase ou je m’entraîne toute la soirée. C’est ainsi tous les jours », a-t-elle confié.

L’idée d’offrir une revanche à Mary Spencer n’a pas semblé lui plaire outre mesure. Elle était toutefois beaucoup plus souriante lorsque le nom de la triple championne Natasha Jonas a été évoqué.

Elle peut m’appeler quand elle veut ! J’y serai.

Jonas détient actuellement les ceintures de championne du monde IBF, WBC et WBO.

Courte soirée pour Makhmudov

Le combat principal de la soirée n’aura duré que trois minutes. Arslanbek Makhmudov n’a fait qu’une bouchée de Michael Wallisch qui a abandonné après le premier engagement. Il venait de chuter deux fois après de violentes frappes de son adversaire.

« On avait regardé des vidéos et on pensait qu’il pouvait nous offrir une meilleure opposition que cela. J’ai vu que Arslanbek l’a touché solidement dès le début et j’ai lu la douleur dans son visage », a dit l’entraîneur Marc Ramsey.

Le promoteur Camille Estephan espérait lui aussi une meilleure opposition.

L’adversaire d’Arslanbek Makhmudov n’a offert aucune véritable opposition Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Vainqueur sans satisfaction

Steven Butler et Joshua Conley se sont livré une longue bataille durant 10 rondes. Le québécois est parvenu à conserver son titre, mais n’était pas de tout sourire devant les caméras.

« Je n’ai jamais douté. Je n’ai jamais pensé que j’étais en arrière dans les points, mais je ne suis pas prêt pour autant à dire que je suis satisfait et fier de cette victoire. Il a réussi à casser mes attaques en fonçant vers moi et en m’accrochant. Il essayait de me narguer et jouer dans ma tête en me disant toutes sortes de choses durant le combat. J’aurais pu mieux faire », opine-t-il.

Steven Butler a défendu avec succès son titre de champion NABF des poids moyens. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Victoire sous fond de controverse pour Thomas Chabot

Plus tôt dans la soirée, le Mexicain Jonathan Carrillo Baranda criait au vol après que l’officiel ait levé le bras du québécois Thomas Chabot. Les juges l’ont déclaré vainqueur par décision unanime.

Le boxeur de Thetford Mines a pourtant été envoyé au tapis deux fois au cinquième assaut et titubait toujours peu de temps avant que la cloche ne retentisse en fin d’engagement. Les juges ont tout de même remis des cartes de 57-54, 56-55 et 56-55 en faveur du boxeur local.

Le Mexicain Jonathan Carrillo Baranda criait au vol après son combat contre Thomas Chabot. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Quelques huées, dirigées vers les juges, ont même été entendues après l’annonce de la victoire du Québécois. La foule a chaudement applaudi son adversaire mexicain qui est alors monté dans les câbles pour la remercier.

« Pour moi, c’est évident. J’ai accepté le défi et je suis venu ici pour gagner. Je l’ai fait, mais les juges ne me l’ont pas rendu », a mentionné avec déception le mexicain, pendant que Chabot était retenu dans les vestiaires à la demande des médecins qui souhaitait observer sa condition pour un moment.

Camille Estephan voyait la séquence d’un autre angle. Il estime que la foule huait plutôt le boxeur mexicain alors qu’il laissait entendre son mécontentement aux officiels.

« Mais c’est vrai qu’il était complètement K-O. C’est sa volonté et son cardio qui lui ont permis de continuer. J’ai eu peur que ce soit terminé, mais l’arbitre a vu qu’il pouvait encore se protéger. Il lui a offert une chance et Thomas en a profité. »

Gaumont a utilisé sa puissance

Alexandre Gaumont est demeuré invaincu en six sorties enmettant hors de combat le mexicain Pablo Polanco Fernandez. L’officiel a mis fin au combat au troisième assaut.

« Je le frappais avec de bons coups au premier et au deuxième round et il refusait de tomber. Je sentais qu’il faiblissait.Mon dernier combat avait duré moins de deux minutes. Je n’ai pas appris beaucoup tandis que cette fois-ci, j’ai pu retourner dans mon coin et discuter avec mes entraîneurs pour apporter les ajustements. »

Alexandre Gaumont a réussi à mettre son adversaire hors de combat pour une quatrième fois en six affrontements. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

La Québécoise Leila Beaudoin (de Témiscouata) a pour sa part signé sa huitième victoire en autant de sorties en disposant par décision unanime de l’Islandaise Valgerdur Gudstensdottir. Le Mexicain Jonathan Uribe Hernandez et le montréalais Luis Santana se sont livré une violente bagarre à l’avantage du Québécois.

Tammara Thibeault aux premières loges

Un peu plus de 3612 spectateurs assistaient à la soirée de boxe. Parmi eux, la championne du monde amateur Tammara Thibeault, dont la famille habite Shawinigan depuis un peu plus d’une décennie.

« C’est spécial de voir la tenue d’un championnat du monde ici et comme je suis au pays, je trouvais important de venir supporter les organisateurs, Mary Spencer et les autres boxeurs », a-t-elle mentionné.

C’est un air de déjà vue. En 2019, Thibeault et Spencer se sont affrontés chez les amateurs dans ce même amphithéâtre. La Shawiniganaise d’adoption avait alors eu le dessus sur la Montréalaise.

« Honnêtement, ça ne me surprend pas (qu’elle dispute trois ans plus tard un combat de championnat du monde professionnel). C’est une excellente boxeuse, elle a un beau style et c’est pour ça qu’elle connaît autant de succès. C’est une femme puissante et elle est intelligente dans l’arène. »

Tammara ne cache pas qu’elle souhaite elle aussi faire le saut chez les professionnels, mais pas avant de remporter une médaille olympique. Meilleure espoir canadienne pour les Jeux de Paris en 2024, sa graduation devrait se faire plus tôt que tard.