Des amoureux des oiseaux étaient à l’œuvre à Sherbrooke ce samedi

On compte les oiseaux qu’on peut voir à cette période-ci de l’année. Le recensement se déroule dans les trois Amériques à peu près pendant la même période entre le 15 décembre et le 4 janvier. On a choisi le samedi 17 décembre. [...] Cette journée-là, on se partage le territoire en petites parcelles, on le parcourt partout et on compte les oiseaux , explique Camille Dufresne, membre de la société ornithologique de l'Estrie et responsable du recensement des oiseaux de Noël 2022.

Le recensement se déroule à cette période-ci de l’année, car la migration des oiseaux est alors terminée. Si on veut avoir un portrait de la population, la situation des oiseaux, par les temps qui courent, on parle beaucoup du déclin des populations, [...] c’est là, le moment , souligne Camille Dufresne.

« Avec la pandémie, on a eu une augmentation de gens qui se sont intéressés à sortir, parce que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire, aller marcher dans le bois. Donc on a recruté de nouveaux membres et de jeunes membres. Ça, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir avec nous des jeunes là » — Une citation de Denis Houle, membre de la Société de loisir ornithologique de l'Estrie

Des scientifiques peuvent ensuite utiliser ces données pour suivre l’évolution des diverses espèces.

Ce genre de recensement a par exemple permis de constater qu’il y a quelques décennies, les cardinaux se faisaient rares dans la région, alors qu’ils sont nombreux aujourd'hui. Ce changement est notamment attribuable aux changements climatiques, aux hivers plus doux et à l’engouement du public pour ce qui est de nourrir les oiseaux, explique Camille Dufresne. Le cardinal, qui était un oiseau plus du sud, sa population s’est agrandie et il a trouvé des possibilités plus au nord , souligne-t-elle.