Le personnel de la santé sous pression à l’approche des Fêtes 

Depuis des mois, des hôpitaux de la région sont déjà débordés. La fin de semaine dernière à l'urgence de Granby, cinq personnes ont dû faire du temps supplémentaire obligatoire (TSO) pendant le quart du dimanche soir. En tout, près d'une vingtaine de personnes ont effectué du TSO pendant la fin de semaine, selon le syndicat qui représente entre autres les infirmières.

La même équipe sera en poste à Noël et déjà, des employés remarquent que des quarts de travail sont à découvert. Ils estiment que c'est fort possible qu'ils soient forcés de travailler pendant les Fêtes. Pour la présidente de leur syndicat, la situation est critique non seulement à Granby, mais partout en Estrie.

C’est vraiment du grand n’importe quoi. C’est ce qu’on anticipe pendant le temps des Fêtes. Ça en devient dangereux. Nous, on a des histoires. On trouve que c’est dangereux. Si jamais il arrive quelque chose, malheureusement, ce sont nos membres qui vont se faire taper sur les doigts. Ce ne sont pas les coordos et les gestionnaires qui vont avoir choisi d’ajouter plein de patients partout sans personnel pour les soigner , souligne la présidente intérimaire du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est, Stéphanie Goulet.

« Le message est clair. Les professionnelles en soins ont donné beaucoup pendant la pandémie, mais à un moment donné, il faut que quelqu’un prenne soin d’eux, aussi, car on est en train de toutes les perdre. » — Une citation de Stéphanie Goulet, présidente intérimaire du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est

Mieux que l'an dernier

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS, quant à lui, reconnaît que la période des Fêtes risque d’être difficile, mais s'attend à ce que les prochaines semaines se passent mieux que l'an dernier.

L'hiver dernier, jusqu'à 1400 employés du CIUSSS de l'Estrie - CHUS ont dû s’absenter en raison de la COVID-19. Présentement, environ 140 employés sont absents à cause du virus, une nette diminution.

Le directeur des ressources humaines de l’établissement de santé, Yann Belzile, explique par ailleurs qu'il y a trois semaines, le nombre de quarts de travail à combler pour le temps des Fêtes était assez préoccupant, mais que depuis, les équipes ont travaillé fort pour réussir à les combler.

Les horaires ont été organisés en misant tout d’abord sur une base volontaire. Cette façon de faire a permis de réduire de moitié le TSO l'été dernier.

Il faut se concentrer dans les prochaines journées à trouver des solutions maintenant plutôt que pendant le temps des Fêtes, car on le sait, on le comprend, ce n’est pas ce qu’on souhaite, que les employés soient tenus à faire du temps supplémentaire obligatoire , indique-t-il.

« Moi, ce que j’entends du terrain, c’est qu’il y a vraiment beaucoup de mobilisation des équipes. Je pense qu’on va se présenter au temps des Fêtes quand même avec une situation satisfaisante. » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS compte environ 1000 équipes. Une quinzaine d'entre elles font à elles seules la moitié des heures supplémentaires obligatoires du réseau. Ces équipes comptent principalement des employés plus spécialisés, comme à l’urgence et en néonatalogie, ce qui rend leur remplacement plus difficile pendant des périodes comme le temps des Fêtes.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau