Des dizaines de corneilles retrouvées mortes à Burnaby en C.-B.

Des dizaines de corneilles mortes ont été retrouvées lundi à Burnaby, à l'est de Vancouver. Les résidents qui les ont signalées aux autorités affirment que des oiseaux encore en vie dans la région avaient également un comportement étrange.

Je me promenais le long de la Central Valley Greenway pour prendre des photos et je suis tombé sur un corbeau mort , raconte Paul Cipywnyk, un photographe passionné de nature et de faune qui vit à Burnaby.

Bien qu’il ait pensé que ce n’était pas une rencontre inhabituelle, il explique avoir croisé plus loin plusieurs autres corneilles mortes. Il ajoute avoir également observé dans le secteur d’autres oiseaux étrangement silencieux qui n'interagissaient pas entre eux.

Après avoir appelé l'équipe de sauvetage de la faune de Burnaby pour signaler ce qu'il avait vu, M. Cipywnyk indique avoir été orienté vers le programme d'enquête sur la mortalité des oiseaux sauvages de la Colombie-Britannique.

M. Cipywnyk a très vite compris que ce n'était pas un incident isolé, dit-il, car d’autres personnes ont posté des photos de Burnaby sur les médias sociaux qui montraient plus de deux dizaines d'oiseaux morts.

Un incident similaire sur la côte est

Jeudi, M. Cipywnyk a dit qu'il n'avait pas eu de nouvelles des autorités depuis son signalement. Après avoir fait quelques recherches en ligne, il a découvert qu'un incident similaire s'était produit à l'Île-du-Prince-Édouard et avait fait l'objet d'une enquête par le Collège vétérinaire de l'Atlantique.

L’école vétérinaire pense que l'orthoréovirus corvidé est en cause, un virus qui provoque une mortalité massive chez les corneilles qui se rassemblent dans des perchoirs en hiver.

Je me suis un peu renseigné et je n'ai pas eu de confirmation , indique M. Cipywnyk lorsqu'on lui a demandé si les décès pouvaient être liés aux récentes épidémies de grippe aviaire. Il semble que la grippe soit plutôt destinée aux oiseaux aquatiques puis, bien sûr, transférée aux volailles. Je n'ai rien trouvé sur le fait que les corbeaux soient affectés par cette maladie , précise-t-il en ajoutant qu'il n'est pas un expert en la matière.

Le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique dit que la situation à Burnaby a été signalée lundi et que l'éventualité que les décès soient liés à la grippe aviaire n'a pas été écartée. Le ministère indique que ses laboratoires se concentrent sur la surveillance de la propagation de la grippe parmi les troupeaux domestiques et agricoles ainsi que sur le suivi de la transmission dans la province.

Signaler les oiseaux morts à l’ ACIA

Un porte-parole soutient que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est responsable de toutes les maladies animales étrangères et constitue la meilleure source d'information pour les cas confirmés de grippe aviaire. L'agence a également partagé un document qui explique comment et où signaler des observations similaires ou des cas suspects de grippe aviaire en Colombie-Britannique.

M. Cipywnyk dit que le fait de voir autant de corneilles mortes était un peu déconcertant, et il espère éventuellement en connaître la cause. C'était un peu effrayant.

L' ACIA a précisé par courriel que les oiseaux sauvages morts sont signalés à la province et que les résultats des tests proviennent du laboratoire de santé animale de la Colombie-Britannique.

Avec les informations de Josh Grant