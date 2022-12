Fitzgibbon répond à un journaliste sur Facebook, la FPJQ demande des excuses

Le journaliste Francis Halin voulait notamment savoir pourquoi le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie n'avait pas attendu la fin de son mandat ministériel pour faire l'annonce de ce don, s'il estimait qu'un tel geste envoyait un mauvais message aux autres universités et s'il pouvait lui accorder une entrevue à ce sujet.

Captures d'écran du courriel à l'appui, Pierre Fitzgibbon écrit dans sa publication  (Nouvelle fenêtre) que les questions reçues représentent bien le genre de questions que l’on reçoit trop souvent de journalistes de cette envergure .

« Trop souvent, les Québécois ne voient pas l’agressivité et la mauvaise foi de ces questions au quotidien, souvent posées par le même groupe de presse. Les missions commandées ont trop souvent pris les dessus sur le journalisme sérieux et rigoureux. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et député de Terrebonne, dans une publication Facebook

La FPJQ a demandé à M. Fitzgibbon de retirer sa publication et de s’excuser publiquement au journaliste en question.

Un geste d'intimidation, selon la FPJQ

La FPJQ a défendu la démarche du journaliste du média de Québecor.

« En raison des antécédents en matière d’éthique de M. Fitzgibbon, la FPJQ considère qu’il est justifié pour un journaliste de poser des questions sur les actions entreprises par le politicien et même celles de ses collègues. » — Une citation de Stéphane Villeneuve, directeur général adjoint de la FPJQ

La réponse de Pierre Fitzgibbon s'apparente à de l’intimidation, car il a nommé directement M. Halin dans sa publication , peut-on lire dans le communiqué de presse de la FPJQ .

Ce comportement pourrait de surcroît effaroucher certains journalistes moins expérimentés qui préfèreraient s’abstenir à l’avenir de poser des questions plutôt que de subir un traitement comparable sur les réseaux sociaux , ajoute la FPJQ.

Convaincu que l'enquête de la commissaire à l'éthique ne révélera aucune faute de sa part, le ministre Pierre Ftizgibbon prévient que des enquêtes « il y en aura d'autres ».

Le rôle des journalistes est de poser des questions. Même si M. Fitzgibbon n’aime pas que l’on regarde les actions qu’il a posées, en tant que ministre, avec des antécédents en matière d’éthique, il est tout à fait normal que des journalistes fouillent les dossiers et lui posent des questions légitimes , a dénoncé pour sa part le vice-président de la FPJQ , Éric-Pierre Champagne.

Le partage de la publication par des attachés de presse de la Coalition avenir Québec (CAQ) ainsi que par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, – lui-même issu du monde des médias – ajoute au caractère intimidateur de la démarche, selon le groupe représentant les journalistes.

La FPJQ rappelle que M. Drainville s'était engagé à lutter contre toutes les formes d'intimidation lors de son entrée en fonction comme ministre.

Cibler personnellement un journaliste sur les réseaux sociaux est problématique venant d’un ministre, et surtout, ça ne devrait pas être encouragé par ses collègues et des attachés politiques de son parti , affirme Éric-Pierre Champagne.

M. Champagne ajoute que Pierre Fitzgibbon est en droit de remettre en question les reportages qui portent sur lui, mais qu'il est assez particulier cependant de voir un ministre dire publiquement qu’il n’aime pas les questions qu’on lui pose et relayer publiquement ces questions pour obtenir des likes sur les réseaux sociaux .

Éviter la langue de bois

Malgré tout , conclut le ministre Fitzgibbon dans sa publication, je m’efforce de répondre le plus directement possible aux questions, sans utiliser la "langue de bois" .

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale qui portait principalement sur la récente enquête de la Commissaire à l'éthique sur un voyage de chasse en Estrie. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il a aussi ajouté la réponse que son directeur des communications aurait envoyée au journaliste en question :

Le ministre estime que son don envoie un bon message à toutes les universités. Elles comprennent que le don du ministre envoie un signal aux donateurs potentiels et que son don pourrait générer d'autres dons importants dans toutes les universités. Le milieu universitaire comprend bien que les gradués font généralement des dons dans les universités où ils ont étudié.

Réaction du Journal de Montréal

Le rédacteur en chef du Journal de Montréal, Dany Doucet, a répliqué au ministre dans un texte publié le vendredi 16 décembre, au lendemain de la publication de M. Fitzgibbon.

« Voici un petit rappel au ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon : dans une démocratie comme la nôtre, le rôle des médias est de surveiller les énormes pouvoirs que les citoyens délèguent aux institutions, notamment au gouvernement qui dépense l’argent de leurs impôts. » — Une citation de Dany Doucet, rédacteur en chef du Journal de Montréal

Il ajoute qu' un élu, et davantage un ministre, ne peut pas se défiler devant ses obligations de rendre des comptes à la population qui lui confie un mandat et des pouvoirs .

Le Journal de Montréal a diffusé un reportage, le 8 décembre 2022, sur une partie de chasse aux faisans à laquelle a participé le député de Terrebonne sur une île dont le propriétaire serait bénéficiaire de subventions du Fonds de développement économique, selon les informations remises à la commissaire à l’éthique, qui a ouvert une enquête. La sixième concernant Pierre Fitzgibbon.