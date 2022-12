Deux cours sur le terrain pour les étudiants en agriculture de l’Université de l’Alberta

Le cours sur l'exploration de l'agronomie des grandes cultures débutera pour la toute première fois en août, alors que celui sur l'expérience professionnelle en agriculture commencera sa deuxième session en mai 2023.

La présidente du département des sciences agricoles, alimentaires et nutritionnelles de l'université, Heather Bruce, explique que l'ajout de ces cours est le résultat direct de commentaires reçus par l’administration.

Nous constatons que nos partenaires industriels sont beaucoup plus réceptifs à l'embauche de nos diplômés s'ils ont une sorte d'apprentissage basé sur l'expérience, s'ils ont fait un stage ou s'ils ont travaillé pour un [de nos] partenaires pendant une courte période , indique-t-elle.

Des stages rémunérés

Le cours sur l'exploration de l'agronomie des grandes cultures est conçu pour donner aux étudiants une compréhension de base de l'agriculture en Alberta. Lors d'une excursion d'une semaine dans le centre et le sud de l'Alberta, les étudiants auront l'occasion d'apprendre auprès de cultivateurs et d'entreprises agricoles. Tout au long du semestre d'automne, des conférenciers seront invités à venir parler aux étudiants afin de partager leurs connaissances.

L'un des nombreux endroits que les étudiants visiteront est le Breton Plots, une installation de recherche agricole de l'Université de l'Alberta située près de Breton, un village situé à 95 kilomètres au sud-ouest d'Edmonton.

Le professeur de science des sols et responsable universitaire de Breton Plots, Miles Dyck, affirme que les étudiants auront l'occasion de voir et d'expérimenter un environnement similaire à l'agriculture commerciale réelle. Je pense que [ces expériences] vont leur fournir une base de référence et leur permettre de se familiariser avec l'agriculture, afin qu'ils aient quelque chose de concret lorsqu'ils devront faire face à des problèmes à une échelle commerciale beaucoup plus large.

Le deuxième cours est quant à lui un programme de stage où les étudiants sont jumelés avec des entreprises agricoles durant la période de mai à août. Les onze étudiants composant la première cohorte ont effectué des stages rémunérés en tant qu'agronomes commerciaux, associés en agronomie, assistants de recherche, horticulteurs et vétérinaires au cours de l’été 2022.

« La théorie académique ne suffit pas », selon une professeure

Professeure à la faculté d'agriculture, Linda Gorim a conçu le programme des deux cours et les enseigne également. Selon elle, ils permettront aux étudiants d'acquérir un ensemble de compétences pratiques de base essentielles pour progresser dans ce secteur.

De nombreux étudiants en agriculture viennent de grandes villes, dit-elle, et ils n'ont pas nécessairement l'expérience de grandir dans une ferme. Je trouvais qu'il n'était pas juste pour eux de [simplement] venir s'asseoir dans des salles de classe et de regarder des vidéos.

Il y a aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui ont des exigences particulières et qui ont besoin de compétences et de formations agricoles pratiques qu'ils pourront mettre en pratique dans leur pays d'origine, a ajouté Mme Gorim.

Avec les informations de Dennis Kovtun