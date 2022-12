Le Club de curling de Sept-Îles doit remplacer son système de refroidissement des glaces

Le club possède un système qui date de plus d'une soixantaine d'années.

L'équipement obsolète a d'ailleurs forcé la fermeture des glaces pendant quatre semaines l'an passé.

Les systèmes de refroidissement ont une durée de vie qui varie de 25 et 30 ans au maximum. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Le compresseur et le condenseur, soit l’équipement qui crée le froid, sont en fin de vie et ça nous cause beaucoup de problèmes , souligne le vice-président du Club de Sept-Îles, Richard Jauron.

La coordonnatrice des communications de Curling Québec, Aline Fellmann, soutient qu'un système de refroidissement âgé de 60 ans, comme celui de Sept-Îles, est particulièrement à risque de tomber en panne.

Les systèmes de refroidissement ont une durée de vie entre 25 et 30 ans maximum, donc on doit les renouveler au fur et à mesure. En ce moment, il y a pas mal de clubs au Québec qui se retrouvent dans cette situation , explique Mme Fellmann.

Selon Richard Jauron, un nouveau système de réfrigération coûterait 345 000 $. Le club a d’ailleurs entrepris des démarches afin de financer cet investissement.

On est en train de finir de boucler le financement. On parle d’un peu plus de 120 000 $ de la part de la Ville de Sept-Îles et de la MRC de Sept-Rivières, soit 60 000 $ chacun. On est également en attente de 180 000 $ supplémentaires , mentionne-t-il.

Le vice-président du Club de curling de Sept-Îles, Richard Jauron Photo : Radio-Canada

Le club s'attend aussi à recevoir des montants du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam et d'entreprises locales.

La direction affirme qu'elle installera un nouveau système de refroidissement l'été prochain, peu importe le financement récolté. M. Jauron soutient qu'il serait impensable d'accueillir les activités habituelles pendant une autre saison avec le système actuel.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe