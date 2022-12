Le Manitoba soutient l’étude de faisabilité de fouilles dans le dépotoir Prairie Green

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a annoncé un soutien financier, en plus d'une mise à disposition de toutes ressources techniques et l'expertise nécessaire .

Je suis terriblement attristée par votre perte [...]Je m'engage auprès des familles des victimes aujourd'hui, que l'on fera tout en notre pouvoir pour protéger l'intégrité du processus judiciaire pour que vous puissiez clore ce chapitre et entamer votre deuil , a-t-elle lancé en conférence de presse.

Jeudi, le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a confirmé qu'Ottawa financera l'étude de faisabilité.  (Nouvelle fenêtre)

D'ailleurs, vendredi matin, la première ministre du Manitoba a aussi parlé à son homologue fédéral Justin Trudeau à propos de ce dossier.

Les deux dirigeants ont discuté de la manière dont leurs gouvernements peuvent apporter leur soutien et travailler en collaboration avec les peuples autochtones pour faire avancer de manière constructive l'étude de faisabilité qui sera menée par l'Assemblée des chefs du Manitoba , écrit le Bureau du premier ministre dans un communiqué de presse.

Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact étroit et régulier dans ce dossier , précise le communiqué.

Mme Stefanson a rencontré plus tôt vendredi, la grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM), Cathy Merrick, et la cheffe de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, au sujet du comité responsable de l'étude de faisabilité sur des fouilles au dépotoir Prairie Green, situé à l'extérieur de Winnipeg.

Cette étude sera la première étape pour déterminer si le dépotoir Prairie Green peut être fouillé, alors qu'à cet endroit pourraient se trouver les restes de Marcedes Myran et de Morgan Harris, originaire de la Première Nation de Long Plain.

Ce comité se fera en collaboration avec les familles, la police de Winnipeg, un anthropologue et un représentant du gouvernement notamment. La grande cheffe de l' ACM , Cathy Merrick, confirme que son organisation le chapeautera.

Mme Merrick explique que la première rencontre officielle du groupe aura lieu lundi, après une rencontre préparatoire jeudi soir.

Nous sommes ici pour établir un processus que d'autres pourront utiliser afin qu'ils n'aient pas à réinventer la roue en traversant l'épreuve que nous traversons , a-t-elle dit pendant la conférence de presse.

Effort concentré sur Prairie Green

Dans les derniers jours, des membres des familles des victimes et des militants autochtones ont tenu plusieurs manifestations pour réclamer que la décharge du chemin Brady, près de Winnipeg, soit fouillée dans l'espoir de retrouver d'autres femmes autochtones disparues ou assassinées.

La décharge Prairie Green est située au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Devant ces appels répétés, la première ministre indique que les efforts seront concentrés d'abord sur Prairie Green .

Pour l'instant, le périmètre est le suivant, mais nous verrons cela au fur et à mesure de l'évolution de la situation , a-t-elle souligné.

Récemment, Heather Stefanson et le maire de Winnipeg Scott Gillingham ont annoncé que les activités à Prairie Green avaient été suspendues en attendant les prochaines étapes.

Vendredi, la première ministre a précisé que seule une partie du site était touchée sans indiquer laquelle. Elle a ajouté que cette suspension sera en vigueur jusqu’à ce que l’étude de faisabilité donne une orientation.

En plus de Marcedes Myran et Morgan Harris, une femme non identifiée à qui les membres de la communauté ont donné le nom de Mashkode Bizhiki'ikwe, ou Buffalo Woman, dont le corps n'a pas été retrouvé, fait partie des victimes du tueur en série présumé.

Rebecca Contois est une autre victime. Des restes humains ont été retrouvés en juin dans la décharge du chemin Brady.