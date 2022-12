Immersion française au Nouveau-Brunswick : « Pourquoi changer ce qui va bien? »

L’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick se questionne sur les raisons qui poussent le gouvernement provincial à remplacer son programme d’immersion française dans les écoles anglophones.

L'immersion a fait ses preuves au Canada. Pourquoi changer ce qui va bien? , s’interroge Nathalie Brideau, la présidente de ce regroupement.

Il y a peut-être des choses à changer, il y a peut-être des choses à améliorer , concède-t-elle. Mais de là à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est une autre affaire .

Abolition progressive de l’immersion française

Jeudi, le gouvernement néo-brunswickois a confirmé que les élèves qui commencent la maternelle et la première année en septembre 2023 ne pourront pas être inscrits à l’actuel programme d’immersion en français.

On leur proposera plutôt un nouveau programme, dans lequel une moitié de la journée sera consacrée à des apprentissages exploratoires en français et l’autre moitié à des cours donnés en anglais sur d’autres matières.

Les jeunes des écoles anglophones qui sont présentement en immersion seront les seuls qui pourront continuer leur parcours.

Dans une entrevue au Téléjournal Acadie, vendredi, Nathalie Brideau accuse le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, d’ignorer le droit des parents de choisir l’éducation qu’ils désirent pour leurs enfants.

Le choix n'appartient pas au premier ministre , martèle la présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ( AEFNB ). Est-ce qu'on veut un français solide pour une partie des élèves ou un français rudimentaire pour un plus grand nombre d'élèves? Le choix appartient aux parents.

Mme Brideau a ajouté sa voix à plusieurs autres, qui s’étonnent de la vitesse avec laquelle le gouvernement va remplacer son programme d'immersion par un nouveau modèle.

Nathalie Brideau, présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), en entrevue par webcam au Téléjournal Acadie le 16 décembre 2022. Photo : Radio-Canada

On a des craintes , mentionne Nathalie Brideau. C'est un changement important qu'on amène à l'école et il faut que ce soit réfléchi, faut que ce soit étudié, faut qu'on sache où on s'en va avec ça.

Contrairement au premier ministre , accusé par un ministre dissident de rejeter les informations factuelles qu’on lui présente, nous, on pense que les données sont importantes et les recherches le prouvent, l’immersion a fait ses preuves au Canada , renchérit Mme Brideau.

On aurait dû s'assoir puis étudier vraiment où on doit réorganiser , croit-elle. Le gouvernement n’a pas considéré sérieusement d’autres avenues, pense l’association.

Des besoins supplémentaires pour un système en pénurie

Selon l’ AEFNB , l’emphase du gouvernement Higgs devrait être mise sur un enjeu qui accable tout le système scolaire, dans les deux langues.

Il y a un problème bien plus grand dans les écoles du Nouveau-Brunswick en ce moment — autant les écoles anglophones que francophones — c'est la pénurie des enseignants. Il manque du monde, c'est un casse-tête quotidien , souligne Mme Brideau.

Bill Hogan, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, le 18 novembre à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a affirmé jeudi que la province aura besoin d’environ 60 enseignants additionnels. Je ne sais pas où il va les prendre. On les cherche, nous, les enseignants , dit Nathalie Brideau.

Enfin, bien que l’abolition progressive de l’immersion française dans les écoles anglaises n’a pas d’incidence directe sur les écoles francophones, ces dernières pourraient aussi en subir des effets au cours des prochaines années, affirme Mme Brideau.

Il n’y a personne qui en parle beaucoup, mais ça aura un impact sur l'école francophone, ça. Qu'est-ce qui va arriver des ayants droit qui sont dans les écoles anglophones dans des programmes d'immersion. Peut-être vont-ils choisir de joindre une école francophone? Et le personnel enseignant qui est dans ces écoles-là, certains vont peut-être vouloir plus de stabilité et quitter le secteur anglophone , avance-t-elle.

Avec les renseignements de Janic Godin