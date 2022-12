Face à la crise de logement, les minimaisons arrivent à Waterloo

Cinquante personnes sans-abri bénéficieront de ce projet dès le mois de février 2023. Quotidiennement, des services communautaires et de santé leur seront également offerts sur place.

Les cabines individuelles mesurent 107 mètres carrés. Elles sont meublées et munies de chauffage et de climatisation. Ce sont de petites unités avec un lit, une table , affirme Joe Mancini, directeur général de Working Centre, un organisme qui combat la pauvreté et l'itinérance au centre-ville de Kitchener depuis 1982.

En ce moment, on a 90 personnes enregistrées dans nos campements de la ville . Il espère que ce chiffre va diminuer avec ce nouveau projet, car certaines d’entre elles vont pouvoir en bénéficier , dit-il.

Ces cabanes, qui mesurent chacune mesure 2,5 mètres sur 3, sont mises à la disposition des itinérants à Kitchener en Ontario dans le cadre de l'initiative A better Tent City. Photo : Radio-Canada / Paula Duhatschek

Les minimaisons seront étalées autour d’un espace de rassemblement communautaire. L’organisme Working Centre en assure la prise en charge et la coordination.

Nous y distribuerons de la nourriture. Ils pourront utiliser des douches et des toilettes, et profiter d’autres services , assure Joe Mancini. Une salle de lavage sera également mise à leur disposition.

La mairesse de Waterloo, Dorothy McCabe, voit ce projet d’un très bon œil et assure son soutien. Les services d'incendie de la ville de Waterloo et les agents de police interviendront si nécessaire en cas de problème ou de plainte. On n'est que la première municipalité à adopter une telle approche , affirme-t-elle.

« Nous les appuyons en demandant de nouveaux éclairages routiers, un système de transport en commun, des trottoirs additionnels pour mieux relier ces abris extérieurs à la ville. » — Une citation de Dorothy McCabe, mairesse de Waterloo

M. Mancini ne se fait pas d’illusions, il reconnaît que c’est une solution temporaire pour contrer la crise de logement. Le nombre de personnes sans-abri a largement augmenté dans les cinq dernières années , dit-il.

« En 2015, on comptait environ une cinquantaine de personnes sans-abri dans la région de Waterloo. De nos jours, ce nombre est près de 400. » — Une citation de Joe Manicini, directeur général de Working Centre

Même son de cloche du côté de la mairesse de Waterloo. Ce n’est pas assez , reconnaît l’élue. On va essayer cette nouvelle stratégie. Si c’est un succès, on en fera au moins trois autres projets similaires durant l’année, dit-elle.

Gaétan Héroux, membre de la Coalition ontarienne contre la pauvreté, est plus sceptique. On fait des petites choses, une cinquantaine de cabines dans un terrain et vivre en commun, ce n’est pas la solution , croit-il.

Le militant estime que la cible des bénéficiaires de ce nouveau projet est très mince comparativement aux enjeux liés au sans-abrisme.

La crise de logement est plus grande et dure depuis les années 1990 , explique-t-il. Il faut absolument, au niveau fédéral, établir un programme qui devrait durer une bonne vingtaine d’années pour bâtir des milliers de logements. , croit-il.

« [il faut que] la région municipale de Waterloo ainsi que Toronto déclarent une crise de logement pour que tous les niveaux : fédéral, provincial, donnent les ressources adéquates. » — Une citation de Gaétan Héroux, membre de la Coalition ontarienne contre la pauvreté

De même, Pierre Filion, professeur émérite au département de l’urbanisme de l’université Waterloo, voit des inconvénients au projet.

Ce n’est pas dans un environnement piétonnier, c’est à l’extérieur de la ville , dit-il.

Même si des services communautaires seront offerts sur place, il croit que cela n’empêchera pas que le problème de l'itinérance soit toujours visible au centre-ville.

Cela aurait été mieux de le situer dans le centre-ville de Kitchener .