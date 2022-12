Ajout de voies cyclables séparées des voitures en 2023 à Québec

La Municipalité a publié jeudi un appel de propositions pour l’aménagement de nouvelles pistes cyclables. Le projet est constitué de quatre tronçons situés dans les arrondissements de La Cité-Limoilou, de Beauport et Les Rivières.

Par définition, les pistes cyclables se différencient des bandes cyclables puisqu’elles sont toujours séparées physiquement de la circulation automobile, qu’elles se trouvent sur une voie désignée ou à l’intérieur d'une emprise routière.

L’invitation à soumissionner prévoit notamment l’aménagement d’une piste cyclable du côté est du boulevard Raymond, dans l’arrondissement de Beauport, sur une longueur d’environ 180 m, entre la rue Yves-Prévost et la rue Clemenceau.

La piste sera séparée de la rue par un trottoir d’une largeur de 500 mm.

Actuellement, aucune voie cyclable n’est aménagée sur cette portion du boulevard Raymond, incluant le passage qui circule sous le pont à engagement de l'autoroute Félix-Leclerc. Photo : Google Streetview

Le contrat que souhaite accorder la Municipalité comprend l’aménagement d’une piste cyclable sur l’avenue de Vimy, dans le quartier Saint-Sacrement (arrondissement La Cité-Limoilou).

Le tronçon sera situé entre le chemin Sainte-Foy et le cul-de-sac de l’avenue de Vimy, ce qui représente une longueur d’environ 280 m.

Prolongement

La Ville de Québec souhaite aussi procéder au prolongement, sur une longueur d’environ 350 m, de la piste cyclable située le long du boulevard du Loiret, à Beauport. La piste sera séparée des voies de circulation par une banquette de gazon.

La piste cyclable du boulevard du Loiret sera prolongée sur une longueur de 350 m, jusqu'à la rue Alexandra, de l'autre côté de l'autoroute Félix-Leclerc. Photo : Google Streetview

Le nouveau tronçon sera compris entre l’intersection de la rue de Nemours et du Chemin du Petit-Village, au nord, et la rue Alexandra, plus au sud. La piste passera également sous un pont à étagement de l’autoroute Félix-Leclerc.

Dix semaines de travaux

Les entreprises qui souhaitent présenter une soumission ont jusqu’au 30 janvier 2023. Le début des travaux, dont la durée est évaluée à dix semaines, est prévu le 26 juin.

L'appel de propositions ne contient pas d'estimation du coût des travaux à réaliser. En 2023, la Ville de Québec prévoit d'investir 8,77 millions $ pour la mise en œuvre de sa Vision de la mobilité active et de l'intermodalité.

Quatre tronçons supplémentaires de pistes cyclables vont s’ajouter au réseau de la Ville de Québec en 2023 (archives). Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Celle-ci comprend notamment la création de trois nouveaux corridors entièrement destinés aux déplacements à vélo qui verront le jour dans les secteurs de Charlesbourg, Lebourgneuf et Beauport.

D'ici 2027, la Municipalité investira 95 millions $ dans l'implantation de sa vision. Une centaine de kilomètres d'aménagements pour le vélo et la marche seront ajoutés au réseau cyclable de la Ville.