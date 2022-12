Un projet d’écocentre à la sortie des monts Valin à Saint-Fulgence

Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord souhaitent construire un écocentre à la sortie des monts Valin, sur le site de l’ancienne scierie de Produits forestiers Résolu. Le projet permettra de récupérer les déchets des villégiateurs qui sont de plus en plus nombreux et de mettre la table pour un projet d’économie circulaire.

Le nombre de villégiateurs a augmenté près de Sainte-Rose-du-Nord pendant la pandémie et le nombre de déchets qu’ils produisent a aussi augmenté de façon importante, constate le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin.

« Il y a beaucoup de chalets dans les secteurs des TNO [territoires non organisés], des monts Valin, et cetera. Il y a beaucoup de gens qui font des rénovations de leur chalet. Ils n’ont pas d’endroit pour aller porter leurs encombrants, puis même des fois c’est des débris de bois de construction », explique-t-il.

L’écocentre le plus près est situé à Chicoutimi-Nord, à plusieurs kilomètres. Certains abandonnent alors leurs déchets en forêt ou encore laissent leurs meubles, électroménagers et résidus de travaux près des bacs d’ordures et de recyclage installés dans des secteurs de villégiature.

Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre, et le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

« J’ai ramassé des divans, des frigidaires, du bardeau, quelqu’un qui avait refait sa toiture [...]. Depuis plusieurs années, ça crée beaucoup de frictions, puis je vous dirais que, même cette année, il y a eu un bond dans la gestion des matières résiduelles, majeur, à Sainte-Rose-du-Nord. » — Une citation de Claude Riverin, maire de Sainte-Rose-du-Nord

Pour diminuer l’abandon de déchets et répondre à la demande de citoyens, Sainte-Rose-du-Nord et Saint-Fulgence construiront un écocentre sur l’ancien site de la scierie de Produits forestiers Résolu, à Saint-Fulgence.

L’écocentre qui sera aménagé se trouvera ainsi à la sortie de la ZEC Martin-Valin. Il s’agit d’un endroit stratégique pour ajouter cette installation, alors que plusieurs villégiateurs empruntent la route en quittant les monts Valin, souligne le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre.

Le site de l’ancienne scierie de Produits forestiers Résolu. Forestra y utilise une partie du terrain pour entreposer du bois. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

C’est pour ça qu’on a pensé qu’à la sortie de la L-200, ça va être notre gros client. Puis, ça va faire en sorte que les dépôts clandestins vont cesser. Puis, les gens, ils vont développer leur conscience environnementale , estime-t-il.

Une portion de l’ancien site de la scierie de Saint-Fulgence est actuellement utilisée pour entreposer du bois par l’entreprise Forestra. Hydro-Québec a également installé une roulotte sur le site, où les anciens bâtiments qui demeurent portent plusieurs marques de vandalisme.

Un projet d’économie circulaire

Un projet d’économie circulaire est aussi envisagé dans le futur écocentre pour récupérer et vendre des objets encore utilisables.

Si une personne apporte quelque chose à l’écocentre et qu’elle trouve qu’il a encore de la valeur, elle le sait. Ça fait que, au lieu de le mettre dans les déchets, elle va le déposer dans un autre endroit, puis on va y mettre un prix. Et là, la personne intéressée va l’acheter et va probablement le retourner sur les TNO , à son chalet , explique Serge Lemyre.

L'écocentre sera situé à la sortie de la ZEC Martin-Valin. Sainte-Rose-du-Nord et Saint-Fulgence espèrent ainsi que les villégiateurs prendront l'habitude d'y laisser leurs déchets encombrants et leurs résidus de rénovation. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le projet d’économie circulaire devrait s’ajouter après la mise en service de l’écocentre.

1 M$ pour optimisation des écocentres

Le projet d’écocentre à Saint-Fulgence s’inscrit dans un chantier plus large de 1 M$ mené par la MRC du Fjord-du-Saguenay pour améliorer les écocentres sur son territoire.

L’appel d’offres pour les plans et devis des différents projets devrait être lancé cet hiver et la MRC espère débuter les travaux au printemps, indique le préfet de la MRC, Gérald Savard.

L’écocentre de Saint-Fulgence sera le seul à s’ajouter sur le territoire de la MRC . La MRC du Fjord-du-Saguenay assurera également la réfection des écocentres de Petit-Saguenay, de L’Anse-Saint-Jean, de Saint-Félix-d’Otis et de Saint-David-de-Falardeau.

Les anciens bâtiments qui se trouvent toujours sur le site portent plusieurs marques de vandalisme. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Celui de Saint-Honoré, on veut le déplacer, pour en faire un site plus important , précise M. Savard.

« L’objectif, c’est toujours d’apporter le moins possible de matériel dans notre site qui est à Hébertville, sur le site de la Régie des matières résiduelles. Il faut arrêter d’apporter du stock là, des produits, des matières résiduelles. Ce qui veut dire qu’il faut utiliser les écocentres et le bac brun. » — Une citation de Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay