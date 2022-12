Des acheteurs de maisons en argent comptant accusés de fraude immobilière à Montréal

Mark Blumenthal et Constantin Niphakis auraient fait subir des pertes de plus de 1,5 million de dollars à une dizaine de victimes. Les deux hommes, âgés respectivement de 51 ans et de 42 ans, ont comparu jeudi au palais de justice de Montréal pour faire face à plusieurs accusations.

MM. Blumenthal et Niphakis avaient été arrêtés le 15 novembre dernier à Côte-Saint-Luc, dans l'Ouest-de-l'Île, dans le cadre d'une enquête pour fraude immobilière de la Section des crimes économiques du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon le communiqué de presse du SPVM transmis vendredi, les victimes cherchaient à vendre rapidement leur maison en échange d'un montant en argent comptant – des personnes qui, précise-t-il, étaient souvent dans une situation vulnérable .

Un deuxième versement qui ne viendra jamais

Le stratagème de « J'achète des maisons CA$H » consistait à offrir à ces propriétaires d'acheter leur résidence en leur expliquant que celle-ci serait ensuite rénovée et revendue à profit, explique la police.

Deux versements leur étaient promis : un premier, en argent comptant, qui leur était effectivement accordé au moment de la vente, en présence d'un notaire ou d'un avocat choisi par les fraudeurs ; puis un second, qui aurait dû leur être remis au terme des rénovations et de la revente, au plus tard dans un an .

Ce deuxième versement, forcément, ne venait jamais.

Entretemps, les acheteurs contractaient une importante hypothèque auprès d'un prêteur privé sans pour autant respecter les conditions et effectuer les rénovations promises. À terme, la maison était saisie; les fraudeurs quittaient l'aventure avec l'argent du prêt et la victime, elle, se retrouvait bredouille.