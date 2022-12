Le Maxi de Lac-Mégantic rouvre ses portes après cinq mois de conflit de travail

Faire son épicerie avait un charme particulier à Lac-Mégantic vendredi, puisque le Maxi, fermé pendant cinq mois en raison d’un conflit de travail , a rouvert ses portes. Les clients étaient nombreux et heureux de renouer avec l'enseigne. La majorité des 62 employés en grève ont aussi réintégré les lieux.

Pendant la grève, les consommateurs de la région avaient dû s'organiser autrement, en allant par exemple au Metro ou en s’éloignant de leur domicile.

Ça fait très longtemps qu’on attendait l’ouverture du Maxi, car là, on était obligés de se déplacer à Thetford , a constaté une cliente rencontrée vendredi, en ajoutant que le Maxi lui permet souvent de recroiser de vieilles connaissances.

Des Méganticois étaient heureux de retrouver le Maxi vendredi. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Il y en a qui calculaient le gaz pour aller à Saint-Georges [à une heure de route de Lac-Mégantic] pour aller chez Maxi , a indiqué une autre cliente.

La pression sera par ailleurs moins grande sur le Metro, qui était devenu la seule épicerie de Lac-Mégantic.

Le Metro de Lac-Mégantic. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

On a plus de choix. C’est sûr que juste une épicerie, il y a des choses qu’il y a au Maxi qu’il n’y a pas ailleurs, et des choses qu’il y a ailleurs qu’il n’y a pas ici , a souligné une troisième Méganticoise rencontrée entre les rayons.

Majorité des employés de retour au travail

La grande majorité des employés sont revenus au travail vendredi avec en poche un nouveau contrat de travail.

La nouvelle convention collective prévoit des augmentations de salaire de 19 % sur sept ans et le versement d'une prime prime de retraite de 80 cents l'heure, rétroactive à 2017.

Le retour du Maxi va aussi permettre à la Banque alimentaire du Granit de compter à nouveau sur les surplus de produits laitiers, de conserves, de fruits et de légumes du supermarché. Avant le conflit, ils représentaient une centaine de bacs par semaine.

Avec les informations de Guylaine Charette