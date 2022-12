Meurtre inexpliqué en 30 ans : Charles Mustard nie avoir tué Barbara Brodkin à Toronto

À Toronto, l'individu accusé d'un meurtre commis il y a 29 ans dans la métropole a catégoriquement nié qu'il avait assassiné Barbara Brodkin en 1993 pour lui voler sa drogue et son argent. L'ADN du sexagénaire avait finalement permis de l'appréhender en 2018.

C'est un homme à la mémoire vague, mais combatif, qui a témoigné en personne, vendredi, à son procès pour meurtre prémédité au palais de justice du centre-ville.

Sa défense avait créé le suspens en décidant, à la dernière minute, d'appeler son client à la barre des témoins.

Le procès a pour l'instant montré que les traces d'ADN du meurtrier avaient été retrouvées sous les ongles de la victime de 41 ans, qui vendait de la marijuana pour arrondir ses fins de mois.

La Couronne accuse Charles Mustard d'avoir tué Barbara Brodkin pour lui voler de la marijuana et une somme d'argent indéterminée dans le placard de sa chambre d'appartement dans la nuit du 18 au 19 mars 1993.

Barbara Brodkin a été retrouvée morte dans son appartement le 19 mars 1993. Photo : Police de Toronto

Selon elle, Mme Brodkin s'est défendue en griffant son assaillant au visage, si bien que du sang et des traces d'ADN avaient été récupérés à l'époque sous ses ongles à sa mort.

Toutefois, la science en matière d'analyse d'ADN était encore peu fiable pour identifier si tôt un suspect, malgré des prélèvements d'ADN en 1993 et en 1995. Le meurtre restera donc inexpliqué durant 25 ans, jusqu'en 2018.

Témoignage de l'accusé

Charles Mustard explique qu'il a rencontré Barbara Brodkin en 1992 par l'intermédiaire d'une amie, Kim Vallencourt, qui travaillait à l'Université York, où il avait suivi des cours d'été.

Nous fumions un joint sur le campus durant ses pauses et c'est Barbara qui lui vendait sa marijuana , dit-il.

Barb ne vendait de la drogue qu'à ses amis et je la voyais deux fois par semaine au début , poursuit-il. Elle m'en vendait environ 7 grammes pour 50 $ , se souvient-il.

M. Mustard reconnaît qu'il fumait à l'époque un joint par jour, mais seulement quelques bouffées, parce qu'il ne finissait jamais ses cigarettes qu'il conservait une fois éteintes.

Le corridor menant à l'appartement de la victime situé au 155 de la rue Balliol à Toronto. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Il explique qu'il transigeait avec elle sur le seuil de la porte de son appartement après avoir bavardé ensemble durant quelques minutes en précisant qu'il retournait ensuite chez lui à Barrie.

« Il m'arrivait aussi d'entrer dans son appartement et de fumer avec elle avant de partir 10 minutes après une transaction. » — Une citation de Charles Mustard, accusé

Il avoue qu'il ne la connaissait pas bien, mais suffisamment pour savoir qu'elle avait des problèmes conjugaux.

Je n'ai jamais eu de relation intime avec elle et on n'est sortis en public qu'une seule fois pour aller prendre un café , confie-t-il.

Charles Mustard soutient qu'il a appris le meurtre par son ami Kim, lorsqu'il lui a rendu visite, chez elle, à Innisfil, au sud de Barrie.

« J'étais sous le choc, Barbara était une amie et je ne l'ai jamais considérée comme une vendeuse de drogues. » — Une citation de Charles Mustard

L'accusé assure qu'il ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a vu la victime, mais il se rappelle d'avoir fumé un joint avec elle et qu'elle était bien vivante lorsqu'il l'a quittée.

Charles Mustard, accusé du meurtre prémédité de Barbara Brodkin, est connu des policiers, parce qu'il avait un long casier judiciaire. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Elle m'a dit qu'elle était soulagée, parce que son ex n'était plus dans sa vie , dit-il, en ajoutant qu'il ne savait pas si elle l'avait fait arrêter ou si elle avait obtenu une ordonnance des tribunaux pour qu'il ne s'approche plus d'elle.

Charles Mustard affirme que Barbara Brodkin était une femme réaliste , mais souvent dépressive . Elle était très gentille , poursuit-il en soulignant qu'il ne lui aurait jamais fait de mal.

La Couronne se demande la raison pour laquelle il n'a jamais tenté d'en savoir plus sur le meurtre. Ce n'était pas mon style , dit-il en précisant qu'il n'a vu aucune information à ce sujet dans les journaux.

Un alibi mis en doute

Il déclare qu'il travaillait dans un restaurant de fruits de mer de Barrie l'après-midi du 19 mars 1993 et que son quart de travail était de 15 h à minuit. Il est toutefois incapable de se souvenir du nom du restaurant ou de celui de son patron de l'époque.

La procureure de la Couronne, Karen Simone, s'est alors mise à l'attaquer, en lui disant qu'il était sans emploi à l'époque, que Barbara Brodkin ne le considérait pas comme un ami et qu'elle le méprisait.

Me Simone ajoute que Charles Mustard n'a jamais été prendre un café avec elle, ni même fumé avec elle dans son appartement de Toronto.

Si elle ne m'aimait pas, pourquoi est-ce qu'elle m'aurait confié autant d'informations personnelles sur son ex-conjoint? , s'interroge-t-il.

La Couronne relève que M. Mustard à l'époque n'était pas un homme bien bâti et que la victime s'est battue avec lui au prix de sa vie.

L'accusé Charles Mustard (à gauche) avec son avocat Bob Richardson. La procureure Karen Simone présente son réquisitoire au juge Brian O'Marra. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Me Simone a par ailleurs montré que Charles Mustard n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il ne pouvait s'acheter autant de drogue pour son arthrite et son plaisir comme il le prétend.

L'accusé réplique qu'il travaillait, qu'il avait donc un salaire et qu'il préférait le cannabis de Mme Brodkin plutôt que celui en vente à Barrie.

La procureure projette alors la vidéo de la fausse conférence de presse que la police de Toronto avait organisée pour le piéger le 18 octobre 2018.

On voit Charles Mustard en train de déambuler dans l'atrium du poste de police, en train de s'arrêter devant des photos géantes de la victime, qu'il ne reconnaît pas à la barre des témoins.

Non, je ne savais pas que c'était Barbara, l'une des femmes sur la photo ressemblait à une boulangère que je connaissais et l'autre, à une employée de McDonald , dit-il (il s'agit pourtant de la même personne, NDLR).

Charles Mustard à la droite de son avocat, Bob Richardson (détail). Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La Couronne rappelle que Mustard a été appréhendé à 4 heures du matin le 19 octobre 2018 dans une station d'autobus de Toronto, où il dit qu'il attendait un autocar pour aller au Casino Rama de Barrie.

Bombardé de questions par la Couronne, Charles Mustard dira, sur le bord des larmes, qu'il n'a pas tué Barbara Brodkin, qu'il ne l'a ni étranglée ni poignardée et qu'il ne lui a rien volé.

« Non, je ne me suis pas battu avec elle, elle était mon amie et je l'appréciais… c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de témoigner, parce que je ne l'ai pas tuée. » — Une citation de Charles Mustard

La Couronne soutient que la femme que l'accusé appelle Kim Vallencourt se prénomme en fait Kim Valiquette et qu'elle n'habitait pas à Innisfil, mais bien à Stroud.

Elle laisse entendre au juge qu'elle aimerait approfondir ses recherches au sujet de ce témoin.

Je doute que vous soyez en mesure de rechercher un témoin après 30 ans et si cela se trouve, elle est peut-être décédée , réplique le magistrat.

Charles Mustard a été emprisonné de façon intermittente de 1993 à 2007, notamment pour agression sexuelle. Photo : La Presse canadienne

La défense avait auparavant fait admettre à son client qu'il avait un casier judiciaire et qu'il avait perdu son emploi d'enseignant à Barrie en 1992 pour une affaire de nature sexuelle.

Je sais, c'est odieux et j'en ai honte , lui avait répondu son client au début de l'interrogatoire de la défense.

Retournement de situation

Le juge a accepté, en fin de journée, une requête de la Couronne, qui demandait à utiliser les déclarations de l'ancien mari de la victime à la police ainsi que des preuves par ouï-dire (lesquelles sont généralement refusées dans un procès, NDLR).

La Couronne avait prévu que la défense montrerait du doigt l'ex-mari de Brodkin comme le suspect numéro un dans cette affaire.

Elle ne peut toutefois appeler Christopher Barry à témoigner, puisqu'il est mort. Elle ne peut donc que s'en tenir à ses déclarations à la police ou à celles d'autres témoins de l'époque.

On apprend dans la décision du juge que Christopher Barry avait parlé à une connaissance du nom de Ron Dean dans une taverne de Toronto peu avant le meurtre.

Il lui avait demandé s'il connaissait une personne qui accepterait d'entrer par effraction dans l'appartement de son ex-femme pour lui voler de l'argent.

Il s'était toutefois assuré que si une telle personne était prête à agir de la sorte, elle devait le faire en l'absence de son ex-femme.

Le juge Alfred O'Marra, de la Cour supérieure de l'Ontario, préside le procès de Charles Mustard au palais de justice de Toronto. Photo : Radio-Canada / Esteban Cuevas

À entendre le juge, on comprend que Christopher Barry voulait se venger de son épouse concernant la garde de leur fils. Barry avait en outre déjà menacé de mort Brodkin.

Ron Dean refusera d'acquiescer à la demande de Christopher Barry.

L'ancien conjoint de la victime sera par ailleurs maintes fois interrogé par la police dans les jours qui ont suivi le meurtre, mais il avait un alibi corroboré par sa nouvelle petite amie, Nora.

Il s'avère que le couple était en train de regarder la télévision lorsque Barbara Brodkin a été assassinée.

Christopher Barry avait même offert de passer un polygraphe au poste de police, mais son avocat le lui avait déconseillé. Il avait alors proposé des prélèvements de sa salive et de ses cheveux à des fins d'ADN.

Le juge O'Marra a accepté que les déclarations de l'ex-mari de la victime à la police soient acceptées en preuve dans ce procès. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Il n'existait à l'époque aucune preuve médico-légale que Christopher Barry se fût trouvé dans l'appartement de la victime. De son propre aveu à la police, il n'avait pas vu son ex-femme depuis trois mois.

M. Barry avait confié aux policiers que sa femme pouvait être agressive, qu'elle savait se défendre et que ses ongles étaient aiguisés comme des lames de rasoir .

La Couronne explique en outre qu'elle ne peut appeler à la barre Nora, qui est dans l'impossibilité de témoigner pour des raisons qui n'ont pas été données.

Le juge explique notamment que Christopher Barry ne serait jamais revenu sur les déclarations qu'il a faites à la police s'il était encore en vie aujourd'hui et s'il était appelé à témoigner dans ce procès.

Il souligne que l'ADN de la victime sous ses ongles prouve par ailleurs ce que Christopher Barry avait dit à la police au sujet de la combativité de son ex-épouse.

Le procès reprendra le 21 décembre.