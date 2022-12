L’église Sainte-Agnès de Rimouski sera démolie début janvier

Des barrières de sécurité viennent d’être installées tout autour de l’église Sainte-Agnès et de son stationnement sur la rue Saint-Germain Est, à Rimouski. De la machinerie a aussi été stationnée sur le site. Les travaux de démolition devraient commencer dans les premiers jours de janvier, a confirmé le groupe Dionne, propriétaire de l’édifice.

La première étape avant la démolition sera de conserver les cloches de l’église. Bianca Dionne, la copropriétaire des lieux, précise que l’une d’entre elles sera intégrée au projet pour se rappeler les lieux et respecter l’endroit . Il y a des gens qui ont eu de bons moments là et l’on veut conserver un petit espace pour cela , considère-t-elle.

Le presbytère adjacent devrait rester un temps pour abriter les bureaux de chantier avant d’être défait.

Les cloches de l'église Sainte-Agnès seront conservées avat la démolition. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Deux immeubles de sept et neuf étages, et un large espace de verdure prendront la place de l’église et du presbytère. Au total, 215 appartements seront disponibles à la location. Parmi les appartements à louer, 15 % seront des logements abordables.

« Il n’y a pas de retard dans le dossier, en espérant que tout roule bien, ça devrait être livrable en juillet 2024. » — Une citation de Bianca Dionne, copropriétaire de l'église Sainte-Agnès à Rimouski

Les sœurs Dionne, Bianca et Kina, sont associées avec le Groupe Tanguay pour concrétiser la construction des logements. Les deux partenaires annonceront prochainement le nom officiel du projet, qui ne sera pas l'Îlot Sainte-Agnès, contrairement à ce qui avait été véhiculé.

Il y a une acceptation sociale, selon le groupe Dionne

En dépit de la destruction de l'église datant de 1957, le projet est bien vu par la population, estime Bianca Dionne.

Nous avions fait du porte-à-porte dans notre secteur dans notre zone limitrophe, il y a bientôt deux ans, ça a été très favorable. Puis on l’a refait lorsqu’on a changé de modèle [de trois à deux bâtiments]. Les gens du quartier sont très heureux de ça , certifie-t-elle.

« On a un centre-ville qui a besoin d’être animé, d’avoir du monde. Ça va apporter un plus à la communauté. » — Une citation de Bianca Dionne, copropriétaire de l'église Sainte-Agnès à Rimouski

La copropriétaire de l'église Sainte-Agnès, Bianca Dionne estime que le projet de logements locatifs répond aux attentes des Rimouskois et dynamisera le centre-ville (archives). Photo : Radio-Canada

L’église Sainte-Agnès est fermée aux paroissiens depuis sept ans.

Les sœurs Bianca et Kina Dionne en ont fait l’acquisition en 2021, après avoir acheté le presbytère quelques années auparavant et l'avoir converti en résidence pour des personnes ayant des besoins particuliers.