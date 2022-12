Un dépanneur libre-service dans une minimaison à Saint-Léandre

À Saint-Léandre, une petite municipalité qui compte 350 habitants, il faut se déplacer jusqu’à Matane ou Saint-Ulric pour avoir accès à une épicerie.

Il n’y a plus de proximité alimentaire , explique Camille Therrien-Tremblay, présidente-directrice générale de CAMM Construction, qui fabrique des minimaisons.

On est en train de perdre notre dépanneur , ajoute-t-elle, donc un des derniers commerces qu’il nous reste dans le village, et on est quand même à 25 km de Matane pour aller s'approvisionner.

Ça devient un désert alimentaire pour une petite municipalité comme la nôtre , ajoute-t-elle. Donc, pour combler ce besoin-là, qui était criant, on a eu l’idée de faire ce concept de microdépanneur dans une microhabitation.

Maquette du LIB Dépanneur Photo : gracieuseté CAMM Construction

Elle veut donc installer son Lib Dépanneur dans une de ses constructions au centre du village.

Ce dépanneur serait ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans la présence permanente d’un employé. Seul un employé serait embauché à mi-temps pour regarnir les tablettes.

Grâce à la technologie, les consommateurs pourraient se servir eux-mêmes. Ils auraient accès à 300 produits, qu'ils soient frais, locaux ou congelés. D’autres produits d’hygiène et de base seraient aussi disponibles.

Camille Therrien-Tremblay assure que la technologie est simple à utiliser. Il faut cependant un téléphone intelligent et la participation des consommateurs.

Camille Therrien-Tremblay, propriétaire de CAMM Construction Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Ces derniers devraient notamment numériser un code QR pour déverrouiller la porte du mini commerce. Une fois à l'intérieur, la marche à suivre serait bien indiquée, assurent les concepteurs.

Selon l’entrepreneure, les risques de vol sont limités. Quand on entre déjà, on est identifié par l'application qu'on a sur notre cellulaire , mentionne-t-elle. Il y a des caméras partout et on peut même éventuellement implanter un système de reconnaissance, un peu comme on voit dans les grands magasins.

D’abord connue en Suède, cette technologie a été développée et testée par Leav, une entreprise émergente à Montréal.

En tant que tel, il n’y a pas une grosse adaptation à faire pour les régions , explique le cofondateur, Olivier Roy. C'est vraiment plus dans la signalisation ou comment on va indiquer aux gens comment l’utiliser dans le magasin. L’important, c’est d’être clair dans les étapes.

La MRC accompagne l’entrepreneure dans sa démarche. Selon Julianne Bouffard, chargée de projet à la revitalisation des communautés à la MRC de La Matanie, le but est aussi de documenter le projet qui a un potentiel d'exportation dans d'autres petites municipalités.

L'une des habitations construites à l'atelier de Camille Therrien-Tremblay (photo d'archives) Photo : Camille Therrien-Tremblay

On le voit vraiment comme un projet pilote , dit-elle. On veut documenter la démarche de l’implantation d’un prototype, s'assurer de bien prévoir comment l'exporter, comment l'élargir et faire en sorte que ça devienne vraiment une bonne réponse à la dévitalisation.

Des gens seront embauchés pour bien implanter le nouveau service dans la communauté, faire des exercices d’exploration avec les aînés, notamment pour s’assurer qu’ils maîtrisent bien la technologie.

Une fois expérimenté à Saint-Léandre, le concept clé en main pourra être vendu à d’autres municipalités éloignées.

Selon Camille Therrien-Tremblay, ces dépanneurs coûteraient moins de 100 000 $.

Son projet pilote doit démarrer l’été prochain.

D’après le reportage de Jean-François Deschênes