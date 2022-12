Un refuge à la mémoire de Pierre Lesage au Camp Dudemaine

Inauguré vendredi sous de doux flocons, le refuge Pierre-Lesage a été construit cet été par des membres de sa famille et des amis, avec les dons effectués par des proches au Club de ski de fond d’Amos à son décès ainsi que le soutien des entreprises Bilemo Construction et Noc Design. La coupure du ruban a été effectuée par l'épouse de M. Lesage, Micheline Cotnoir, et deux de leurs enfants, Jonathan et Patrick. Leurs filles Karine et Valérie n’ont pu être présentes.

Athlète de compétition en cross-country, marathon, triathlon et raquette, Pierre Lesage s’est illustré à de nombreuses reprises sur les scènes provinciale et nationale, remportant notamment la médaille de bronze aux championnats canadiens de raquette en 2009. Il a aussi inspiré de nombreux athlètes par sa détermination et sa passion pour les sports qu’il pratiquait.

Pierre Lesage, lors des championnats canadiens de raquette disputés dans la région de Gatineau en 2009, où il avait obtenu une 3e place pour décrocher la médaille de bronze. (Archives) Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Mon père était un grand sportif et la Forêt récréative du Camp Dudemaine lui a toujours tenu à cœur. À son décès, les gens qui voulaient faire des dons nous ont demandé quel organisme lui tenait à cœur : on leur avait répondu le Club de ski de fond , raconte Patrick Lesage.

« Avec les membres du club, les administrateurs, on a voulu, ma famille et moi, essayer de faire quelque chose de durable à sa mémoire. Et c’est là que l’idée est venue de faire un refuge. À chaque planche qu’on a posée, on a pensé à lui de tout cœur. » — Une citation de Patrick Lesage, fils de Pierre Lesage

Les membres de la famille, dont l'oncle Maurice Lesage (au centre) qui a initié Pierre à la raquette, ont participé à la coupure du ruban effectuée par Micheline Cotnoir, épouse de Pierre, aussi accompagnée de ses fils Patrick et Jonathan Lesage et de deux petits-enfants. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un site tout désigné

Érigé en bois, le petit camp offrira une aire de repos aux adeptes de raquette et de ski de fond qui souhaitent se réchauffer dans un lieu enchanteur, à proximité du sentier Les Dunes. Un site tout désigné pour rendre hommage à son père, estime Patrick Lesage.

En fait, c’est un endroit où mon père s’arrêtait souvent. Il nous amenait voir le coucher du soleil. C’est aussi un endroit où il s’entraînait. C’était un athlète de compétition et il aimait venir s’entraîner dans les dunes de sable tout près. Justement, le sentier de raquette qui est à côté s’appelle Les Dunes. On voulait souligner cet endroit qui était important pour lui , fait valoir celui qui a pris la relève de son père au conseil d’administration du Club de ski de fond d’Amos pour le dossier de la raquette.

Le refuge Pierre-Lesage offre un lieu pour se reposer au chaud à proximité des sentiers de raquette et de ski de fond de la Forêt récréative du Camp Dudemaine. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un apport important

Pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs années au conseil d’administration du Club de ski de fond d’Amos et dans le comité de la Forêt récréative du Camp Dudemaine, Mathieu Gnocchini peut témoigner de tout l’apport qu’a exercé Pierre Lesage dans le développement et la protection du site. C’est lui qui a aménagé les sentiers de raquette qui font maintenant plus de 15 kilomètres et qui les a toujours entretenus avec grand soin.

Chaque année, Pierre était le premier dans le bois à venir nettoyer ses sentiers. Ils étaient toujours impeccables. Et on s’entend que la clientèle de raquette est quand même assez limitée. Les gens en font surtout autour du camp principal. Mais peu importe tout l’effort que ça lui demandait, Pierre insistait pour avoir des beaux sentiers plus loin aussi, et d’en faire des nouveaux pour les gens qui aimaient la raquette. Il était là pour leur donner un excellent service et développer des sentiers à la hauteur de ses espérances , raconte M. Gnocchini.

Mathieu Gnocchini, administrateur du Club de ski de fond d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une vision à long terme

Mathieu Gnocchini souligne aussi toute la vision qu’il avait pour le développement à long terme de la Forêt récréative du Camp Dudemaine.

Pierre a apporté tout le volet conservation de la forêt et aussi de son aménagement. Il avait vraiment une vision générale du territoire. Il était impliqué dans le comité de la Forêt récréative du Camp Dudemaine, qui développe la vision à long terme de son aménagement. On parle d’une vision d’ensemble sur 5 à 10 ans. Il a beaucoup contribué à ce comité, il n’avait pas peur de donner du temps , souligne Mathieu Gnocchini, toujours administrateur au Club de ski de fond d’Amos.

Un sentier de raquette passe tout près du refuge Pierre-Lesage. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Travailleur social de profession, Pierre Lesage était aussi un ardent promoteur des saines habitudes de vie. Il est d'ailleurs l’un des fondateurs du Marchons Courons à Trécesson. Il a reçu le Prix hommage du Club de triathlon d’Amos en 2018.