Un projet interconfessionnel d’Edmonton encourage l’inclusion dans les lieux de culte

La Ville d’Edmonton a accordé une subvention d'une valeur de 23 125 $ à une initiative interconfessionnelle qui vise à combattre le racisme, l'insularité et l'exclusion dans les lieux de culte.

L’initiative Faith Spaces | Safe spaces a été créé par le diocèse anglican d'Edmonton et l’Association des familles et des services sociaux islamiques (IFSSA).

Le directeur général de l’ IFSSA , Omar Yaqub, souligne que la subvention permettra entre autres aux personnes de différentes croyances de se réunir et de partager leurs expériences dans des contextes comme des soupers dans des quartiers défavorisés d’Edmonton.

Les communautés se réunissent, se servent de la nourriture et participent à des échanges interconfessionnels , indique M. Yaqub. Nous examinons les politiques et identifions des approches communes pour répondre à la nécessité d'un changement systémique.

La subvention permettra également le déploiement de l'initiative dans d'autres communautés religieuses, indique la Ville dans un communiqué diffusé le 8 décembre.

Intersection entre races et croyances

La révérende Jordan Ware est la responsable de la justice sociale et des liens communautaires au diocèse anglican d'Edmonton. Elle précise que l'initiative a vu le jour il y a environ deux ans.

Certains de nos membres ont été victimes de crimes haineux à caractère racial , explique Mme Ware. Lorsque les médias ont commencé à rapporter que les crimes haineux étaient en hausse, particulièrement chez les femmes noires [qui portent le] hijab, nous avons voulu être solidaire avec nos sœurs et frères musulmans.

Ces incidents ont, entre autres, mené l’institution religieuse à créer un partenariat avec l’ IFSSA , précise la révérende.

En plus de répondre aux politiques et aux enjeux auxquels les groupes font face, le directeur exécutif de l'association islamique explique qu’ils travaillent collectivement pour introduire davantage de festivités multiculturelles dans le système scolaire d'Edmonton.

Les gens peuvent associer les lieux de culte à des endroits où l'on juge beaucoup , a déclaré Omar Yaqub. Je pense qu'il y a un travail très actif à faire pour que les lieux de culte soient des espaces accueillants pour tous.

Améliorer le bien-être et la sécurité d’Edmontarien

Faith Spaces | Safe Spaces est l’une des 25 organisations communautaires à recevoir de l’aide financière grâce au programme de subvention pour la sécurité et le bien-être des communautés d’Edmonton.

Dans un communiqué, le maire Amarjeet Sohi a souligné qu’ils jugent les projets inspirants et novateurs.

Ces subventions ne sont qu'un exemple de la manière dont nous [la Ville] réunissons les Edmontoniens de tous horizons afin de faire avancer des solutions dirigées par les communautés dans le but de créer une [ville d']Edmonton plus inclusive et connectée.

« C'est ainsi que nous bâtirons un Edmonton pour nous tous. » — Une citation de Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

Le programme de subventions pour la sécurité et le bien-être des communautés a reçu un total de 226 candidatures et a accordé 25 subventions d'une valeur totale de 1,58 million de dollars.

Avec les informations de Dennis Kovtun