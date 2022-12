Andrée East, la porte-parole du SPVG, indique que plusieurs résidents ont été évacués et des autobus de la Société de transport de l'Outaouais ont été dépêchés sur place pour leur mettre de se réchauffer.

La police recherche des témoins

La police de Gatineau a ouvert une enquête et cet incendie est considéré suspect .



L'information nous indique que peu de temps après le début de l'incendie, une femme aurait été vue alors qu'elle chutait d'un balcon du troisième étage , indique Andrée East.

Cette dame-là aurait quitté les lieux avant l'arrivée des services d'urgence et on aimerait pouvoir la rencontrer pour obtenir sa version des faits, mais surtout s'assurer qu'elle est en bonne santé.

Toute personne ayant des informations sur l'incendie est priée de communiquer avec le SPVG .

L'incendie s'est déclaré au troisième étage d'un édifice à logements. Photo : Radio-Canada / Nick Persaud

Le SPVG estime qu'il est trop tôt pour parler d'incendie criminel.

Notre scène est protégée, on a des enquêteurs qui vont se déplacer sur les lieux avec un technicien qui est spécialisé en scène d'incendie. Ça va nous permettre de récolter l'ensemble des éléments et d'avoir une meilleure idée de ce qu'il s'est produit et quelle est la nature exacte de l'incendie , précise Andrée East.

L’incendie ne s’est pas propagé

Selon le rapport d’intervention du Service d’incendie de la Ville de Gatineau, l’incendie s’est déclaré dans un logement du troisième étage, mais l’intervention rapide et efficace des pompiers a permis de limiter l’incendie à un seul logement.

Les pompiers évaluent les dommages à environ 290 000 $.