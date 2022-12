Des hausses des taxes de 10 à 12 % prévues à Compton l’an prochain

Mardi dernier, le conseil municipal de Compton a entériné son budget pour l'an prochain, évalué à près de 6,9 M, une hausse de 14,2 %.

Le document du conseil révèle aussi que l'impôt foncier pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 230 000 $ connectée au réseau d'aqueduc et d'égouts grimpera de 12,2 %, soit 274 $ par année.

Pour les résidences qui ne sont pas connectées aux services, la hausse sera plutôt de 10 %, ou de 194 $.

L’inflation, le rattrapage salarial des employés municipaux ainsi que la bonification des effectifs au service de sécurité incendie sont derrière ces nombres, indique le maire de Compton, Jean-Pierre Charuest. Ce dernier indique que des bris de service sévères au niveau du déneigement seraient survenus sans une augmentation des salaires.

Des projets ont été retardés, d’autres, complètement déplacés. On est en processus de recrutement de plusieurs postes au niveau voirie, urbaniste, administratif, et on a de la difficulté à avoir des candidats. Quand on réussit à passer des entrevues, souvent, les candidats déclinent les offres, car les salaires ne sont pas à la hauteur , souligne-t-il.

On a pris la décision en juillet de hausser toute la masse salariale. Une hausse importante, quand même, 8 %, pour se rapprocher de notre bassin de compétition, qui est la grande région de Sherbrooke. Cette correction-là n’avait pas été budgétée en 2022. On l’a assumée pour pratiquement six mois de l’année, mais là, elle apparaît dans le budget 2023. C’est l’un des plus gros morceaux de la hausse , précise le maire.

« L’été dernier, on a eu des semaines où on était carrément en bris de services. Des projets ont dû être retardés, ou carrément déplacés par manque de main-d'œuvre. » — Une citation de Jean-Pierre Charuest, maire de Compton

Cette augmentation suit toutefois quelques années de baisse des taux de taxation. Ça paraît gros comme ça, mais la facture que les citoyens vont avoir à payer en 2023 est à peu près la même qu’on payait en 2019. La marche est haute par rapport à l’année passée, mais on a eu un répit de quand même trois années où les taxes ont été diminuées par rapport à ce qu’elles étaient en 2019 , souligne le maire.