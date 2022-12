La Cour suprême n’entendra pas la SFM sur l’importance d’être compris en français

La Cour suprême a refusé la permission d’intervenir à la Société de la francophonie manitobaine (SFM) sur une cause liée à l’importance d’être compris en français devant les tribunaux.

La SFM et l’Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM) voulaient intervenir conjointement dans une cause opposant la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest au ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation du territoire.

La cause, qui aborde deux questions, doit entendue par la Cour suprême en 2023.

Une question porte sur l’interprétation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés sur l’inscription d’élèves de parents non ayant droit à l’éducation française. La deuxième est celle du droit d’être entendu et compris en français dans les tribunaux. C’est à ce sujet que la SFM voulait se prononcer.

Dans leur mémoire conjoint, la SFM et l’ AJEFM soutiennent qu’il est incohérent d’avoir le droit de s’adresser à un tribunal en français sans celui d’être compris directement. Les deux organismes soulignent que cette question est étroitement liée au bilinguisme institutionnel ancré dans l’article 23 de la Loi sur le Manitoba datant de 1870.

La Cour suprême a refusé leur requête, car elle soulève une question nouvelle, soit l’interprétation et l’application de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba , selon le bulletin de procédures du 16 novembre  (Nouvelle fenêtre) .

Si ces interventions étaient autorisées, elles auraient pour effet d’élargir la portée de l’affaire , poursuit le bulletin.