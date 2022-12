Calgary aura aussi son groupe de travail sur les dépendances et l’itinérance

Le gouvernement albertain a dévoilé vendredi les membres d'un groupe de travail en sécurité publique et en intervention communautaire, à Calgary, qui aura aussi comme mandat de contrer l’itinérance et les dépendances dans la métropole albertaine.

L’annonce du gouvernement ressemble à celle qui a été faite à Edmonton plus tôt cette semaine. Les deux groupes de travail utilisent notamment les 187 millions de dollars sur deux ans alloués par le gouvernement provincial pour mettre en place une gamme d’initiative allant de places d'urgences additionnelles pour les refuges à l’expansion de services de traitement de la dépendance.

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances de l'Alberta, Nicholas Milliken, a reconnu la similarité entre les groupes de travail de Calgary et d'Edmonton. Beaucoup des problèmes qu’on voit à Calgary ressemblent à ceux d’Edmonton , a affirmé le ministre.

La ministre albertaine des Affaires municipales, Rebecca Schulz, a cependant nuancé les propos de son collègue. D’après elle, les moyens utilisés pour atteindre les objectifs du groupe de travail de Calgary diffèrent de ceux qui seront déployés à Edmonton, même s’ils partagent tous deux une mission semblable.

Chacune de ces villes est unique , a-t-elle insisté. Elle souligne, par exemple, que le groupe de travail calgarien regroupe des organisations à but non lucratif et une administration municipale différents de ceux de la capitale albertaine.

Je suis ravie , dit la mairesse Jyoti Gondek

Le groupe de travail en sécurité publique et en intervention communautaire inclut la présence de quatre membres du conseil des ministres albertain, en plus de membres du conseil municipal de la métropole et des Premières Nations avoisinantes.

Ce qu’on va faire, c’est améliorer la collaboration entre tous les niveaux de gouvernements et les fournisseurs de services [d’aide sociale] , explique le conseiller municipal du quartier électoral 10 de Calgary, André Chabot.

Je suis ravie de voir l’établissement d’un groupe de travail local pour déterminer l’approche la plus efficace et significative à la création d’un modèle de prestation de services pour le logement, les dépendances et la santé mentale , écrit aussi la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, dans un communiqué presse.

Sa réaction diffère de celle du maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, qui a précisé aux médias, cette semaine, ne pas avoir été mis au courant de la création d’un groupe de travail par le gouvernement provincial. Néanmoins, deux conseillers municipaux siègent sur le groupe de travail.

Je suis content [que le gouvernement provincial] reconnaisse enfin les problèmes que leur sous-financement a créés , a toutefois indiqué le maire.

La ministre des Affaires municipales, Rebecca Schulz, affirme de son côté qu'Amarjeet Sohi était au courant que cela allait se passer .

Avec les informations de Lounan Charpentier et Joel Dryden