Québec devrait tripler les aires protégées, plaide Solidarité Gaspésie

Récemment, le gouvernement Legault a réaffirmé sa volonté de transformer 30 % du territoire québécois en aires protégées d'ici 2030.

Selon le porte-parole de Solidarité Gaspésie, Yves Galipeau, la Gaspésie compte plus de 1600 km carrés d'aires protégées, soit à peine 8 % du territoire. La région accuse un retard qui doit être rattrapé, estime-t-il. Il soutient que le gouvernement devrait protéger 4500 km carrés supplémentaires pour atteindre sa cible de 30 %.

« C'est le territoire qu'on habite, donc on y porte attention. Nous sommes extrêmement soucieux de préserver la qualité de sa diversité et de ses paysages. » — Une citation de Yves Galipeau, porte-parole de Solidarité Gaspésie

Yves Galipeau explique que la Gaspésie compte une grande diversité d'écosystèmes, soit le littoral avec les deltas des différentes rivières à saumon, les rivières elles-mêmes, les plages, les barachois. Ce sont quand même des milieux qui sont exceptionnels sur le plan de la biodiversité , fait-il valoir.

La forêt, surtout avec le caribou forestier, mérite aussi une attention particulière. Elle devrait être sauvegardée en priorité, selon lui.

Nous avons une riche faune, une riche flore dans nos forêts , dit-il. Il y a des coins de forêt ancienne qui, s'ils ne sont pas protégés, vont être marginalisés parce qu'il y a des projets de coupe un peu partout.

Le caribou forestier fait partie des espèces qui doivent être préservées, estime M. Galipeau. (photo d'archives) Photo : Getty Images

Le porte-parole de Solidarité Gaspésie estime qu’il reste beaucoup de travail à faire au cours des sept prochaines années.

Il indique toutefois qu'un travail de délimitation a déjà été effectué par le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie de façon à identifier des forêts à haute valeur de conservation pour les soustraire aux coupes forestières.

Ça représente près de 650 kilomètres carrés, donc c'est déjà un premier pas qui est fait , commente-t-il. Les études sont faites. Ça a été fait de façon très très sérieuse, donc on pourrait y aller déjà avec ça.

Yves Galipeau cite également le travail de son organisme pour préserver les forêts anciennes qui se trouvent dans la zec des Anses.

On a commencé par un travail visant à alerter l'opinion publique , mentionne-t-il. On a obtenu un moratoire, maintenant, on voudrait aller au-delà de ça. Il y a un projet actuellement.

À l’échelle du Québec, le porte-parole craint que les territoires désignés pour être protégés se situent principalement dans le Grand Nord.

Ce qu'on ne voudrait surtout pas nous, c'est qu’on y aille dans un esprit de respecter la lettre du projet, c'est-à-dire 30 % sur le plan statistique et avoir une forte proportion de 30 % qui est dans le nord du Québec. C’est ce qui s'est passé d'ailleurs à la dernière échéance , rappelle-t-il.

Yves Galipeau tient à mentionner que le type de protection envisagée ne signifie pas la fin des activités économiques. Selon lui, le fait de préserver des territoires va au contraire valoriser l’industrie touristique.

Des coupes forestières dans la réserve faunique de Matane (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Toutefois, un changement de perspective du développement économique s’impose, selon lui, pour diminuer la pression sur les ressources naturelles.

Il faut introduire de plus en plus d'éléments d'économie circulaire dans nos approches économiques d'exploitation du territoire pour faire en sorte que le développement soit durable, pour que nos petits-enfants et les générations futures puissent aussi vivre dans un milieu qui est propice à leur épanouissement , estime-t-il.

Rappelons que la Ville de Gaspé a annoncé plus tôt cette semaine sa volonté de protéger 30 % de son territoire pour préserver la biodiversité. Solidarité Gaspésie le voit d’un bon œil, à titre d'exemple à suivre pour d’autres municipalités.

L’appétit des industries pour les ressources naturelles, un frein à la protection des écosystèmes?

Lise Chartrand, du regroupement Ensemble pour l'avenir du Grand Gaspé, se dit tout à fait en accord avec l’idée de protéger 30 % du territoire au Québec et avec la proposition de Solidarité Gaspésie. Elle se demande toutefois comment cette volonté pourra s'articuler au niveau local.

Les claims miniers en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent nuisent à la création d'aires protégées, selon plusieurs organismes. Photo : Gracieuseté - Coalition pour que le Québec ait meilleure mine

Alors oui pour un 30 % de protection du territoire , considère-t-elle, mais il ne faut pas oublier les autres 70 % qui attendent que tout le monde s'implique pour l'environnement.

« C'est pas juste de faire pression au gouvernement et auprès des industries, ce qui est très bien. On a besoin de tout le monde. Il faut que tout le monde se sente concerné par ça. » — Une citation de Lise Chartrand, du regroupement Ensemble pour l'avenir du Grand Gaspé

Lise Chartrand craint que l'exploitation de certaines ressources s’accentue en fonction des besoins de l’industrie, puisque l'appétit des consommateurs ne semble pas diminuer.

Avec les informations de Guillaume Whalen