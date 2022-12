Les jeunes Québécois préfèrent encore être servis en français

La majorité des jeunes Québécois considère qu’un service en français doit toujours être accessible au Québec, sans pour autant s’opposer à ce qu’un service en anglais soit offert à ceux qui le désirent.

Les auteurs de l’étude Langue française au Québec : usages et comportements des 18 à 34 ans en 2021 concluent que le français demeure la langue majoritairement utilisée par les jeunes Québécois dans les commerces de proximité, mais ne l’est pas lorsqu’il est question d’effectuer des achats en ligne.

Entre février et avril 2021, 6008 Québécois de 18 à 34 ans ont été sondés au sujet de leur capacité à recevoir un service en français, des langues qu’ils utilisaient dans les commerces près de leur domicile, des langues dans lesquelles ils préféraient être servis dans un commerce et des langues qu’ils utilisaient pour effectuer des achats en ligne.

Une trentaine de répondants ont également participé à des groupes de discussion sur les résultats afin de mieux les comprendre.

Au cours de l'année 2021-2022, l' OQLF a reçu 6292 plaintes, dont le tiers (31 %) portait sur la langue de service. Pour consulter l'étude, cliquez ici  (Nouvelle fenêtre) .

Le français, champion dans les commerces de proximité

En 2021, le français était la langue la plus utilisée dans les commerces de proximité (86,7 %) dans l’ensemble de la province. Un pourcentage similaire à celui mesuré en 2016 (86,8 %).

Québec et Montréal s’opposent dans les résultats par région.

Sur l’île de Montréal, la proportion de jeunes disant utiliser plus souvent le français était la moins élevée de la province avec 75 %.

Ce pourcentage passe à 96,7 % pour ceux de la région de Québec, en tête de liste. Les jeunes de la région du Saguenay suivent de près avec 96,6 %.

Une nette préférence pour le français

Plus des deux tiers des jeunes (68 %) ont dit qu'ils préféraient se faire servir en français en 2021. Ce pourcentage atteint 80 % chez les francophones.

En général, la langue préférée était aussi celle utilisée le plus souvent dans les commerces.

Chez les francophones, la préférence pour le français est plus marquée avec l'âge : 85 % de ceux qui ont de 30 à 34 ans préféraient se faire servir en français, alors que ce pourcentage diminue à 76 % chez ceux âgés de 18 à 23 ans.

Plusieurs résidents du Grand Montréal ont l'impression que l'utilisation du français dans les commerces a reculé dans les dernières années. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

La tendance était inversée chez les anglophones : les 30 à 34 ans étaient moins nombreux à préférer recevoir un service dans leur langue maternelle (29 %), que les 18 à 23 ans (49 %).

La moitié des allophones préféraient quant à eux recevoir un service en français.

Le fait que la préférence pour le français augmente avec l’âge, peu importe la langue parlée à la maison, est un élément important à surveiller lors de prochaines études, selon l' OQLF . En effet, 66 % de tous les répondants de 18 à 23 ans ont dit préférer le français, par rapport à 73 % des 30 à 34 ans.

Respect du caractère francophone du Québec

Le caractère francophone du Québec demeure important et respecté par la majorité des anglophones et des allophones ayant participé aux groupes de discussion.

C’est quand même drôle que je dise ça, en tant qu’anglophone, mais je suis surpris quand je vais dans un magasin et que l’on me parle en anglais , témoigne un Montréalais dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais.

« Si je vais dans un centre d’achat ou ailleurs et que j’entends de l’anglais, ça sonne étranger, même si c’est ma langue. Cela sonne étranger, parce que c’est supposé parler français. […] Je vais le dire si je ne comprends pas des trucs et je vais demander qu’on m’explique. » — Une citation de Un Montréalais dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais ayant participé aux groupes de discussion de l'étude de l'OQLF

Ils ont toutefois mentionné qu’ils souhaitaient être servis en anglais dans les commerces lorsque la communication dans la langue de Molière n'est pas efficace.

La réforme de la Charte de la langue française a été adoptée à l'Assemblée nationale en mai 2022. Selon le gouvernement Legault, l'objectif est de freiner le déclin du français. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

S'adapter lorsqu'on remarque les efforts

Une grande partie (45 %) des jeunes qui préféraient se faire servir en français ont dit s’adapter à leur interlocuteur lorsque leur connaissance du français et de l’anglais était suffisante, mais plus du tiers (36 %) ont affirmé qu’ils s'adaptaient même si ce n'était pas idéal pour eux .

De plus, 27 % ont affirmé qu’ils continuaient de s’exprimer en français lorsqu’ils recevaient un service dans une autre langue.

Dans l’ensemble du Québec, la plupart des jeunes préférant se faire servir en français (46 %) ont dit qu’il leur arrivait de ne pas se faire servir dans cette langue quelques fois par année, près du quart (24 %) ont dit que cela leur arrivait au moins une fois par mois et près du tiers (30 %) ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vécu une telle situation.

Un autocollant faisant la promotion du français dans un commerce. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Quel que soit le groupe linguistique, le fait de pouvoir recevoir un service en français au Québec était important pour les jeunes qui ont pris part aux groupes de discussion.

Certains jeunes ont souligné l’importance d’obtenir un service dans un français de qualité, tout en faisant preuve de tolérance envers les personnes qui ne maîtrisent pas le français, surtout si elles démontrent une volonté d’offrir un service dans cette langue .

C'est le cas de ce répondant originaire de la région de Sherbrooke. Quand j’arrive dans un commerce et [que] j’ai l’impression que la personne fait des efforts, mais qu’elle n’a pas encore la capacité de parler en français, c’est sûr que je passe en anglais. Mais si la personne ne fait simplement pas d'efforts, je risque de répéter en français pour qu’on me trouve quelqu’un qui parle en français. Sans être désagréable, […] si je vois qu’il n’y a pas d’efforts, je vais continuer à insister pour qu’il [y] ait des efforts et qu’on me serve en français.

Tendance inverse sur le web

L’usage du français chez les jeunes de 18 à 34 ans lors d'achats en ligne contraste avec les préférences des répondants dans les commerces de proximité.

En effet, 43 % ont dit utiliser majoritairement le français pour effectuer des achats en ligne, comparativement à 87 % quant aux achats dans les commerces.

Plus du tiers des jeunes (36 %) ont affirmé qu'ils utilisaient l'anglais le plus souvent et près de huit jeunes sur dix de ce groupe ont justifié cette situation par le fait qu’ils maîtrisaient mieux cette langue.

La moitié des francophones utilisaient le français pour effectuer des achats en ligne, tandis qu'environ le quart avait recours à l'anglais plus souvent.

La moitié des allophones ont plus souvent recours à l'anglais pour faire des achats en ligne, mais plus du tiers utilisaient davantage le français.

Le cas montréalais

Une vue intérieure du Centre Eaton, à Montréal Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Les Montréalais sont plus exposés à la langue de Shakespeare dans l’affichage public ou dans les commerces, une réalité largement soulignée par les jeunes dans les groupes de discussion.

Seulement 58 % des jeunes Montréalais préféraient être servis en français et 75 % utilisaient plus souvent le français. Près du quart (23 %) n'avaient pas de préférence.

Dans une étude de l’ Office réalisée en 2018 auprès de Montréalais de tous les âges, 74 % préféraient se faire servir en français. Par ailleurs, 65 % des 18 à 24 ans préféraient se faire servir en français, et ce pourcentage était de 76 % chez les 25 à 34 ans.

Ces pourcentages étaient plus bas que dans toutes les autres régions à l'étude. La plus grande présence de l’anglais dans les commerces de certains quartiers de Montréal était d'ailleurs perçue comme une situation plus normale qu’ailleurs dans la province.

Les auteurs précisent que les groupes de discussion ont permis de comprendre qu’un environnement linguistique francophone favorise l’usage du français dans les commerces chez les jeunes dont la langue maternelle est autre que le français .

Je pense que c’est important que ce soit en français [l’affichage] , a affirmé un Montréalais dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Je me rappelle la première fois que je suis venu à Montréal. Quand je suis arrivé au Canada, j’ai dû beaucoup utiliser Google Translate [Google Traduction] pour traduire certaines choses, pour être certain de savoir où je m’en allais.