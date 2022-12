Jacob Richer : écrire, publier et transcender l’autisme

Au départ, je ne voulais même pas qu’on voit mon visage. Je ne voulais pas être reconnu, je voulais être un auteur invisible , explique Jacob Richer, précisant qu’il vit avec le syndrome d’Asperger.

Mais plusieurs personnes de son entourage l’ont encouragé à raconter cette partie de l’histoire. C’est le cas de Geneviève Blais. Propriétaire du café Miss Macaron à Chénéville, dans la Petite-Nation, elle a quotidiennement accueilli Jacob dans son établissement et l’a vu travailler inlassablement à son ouvrage.

Jacob vient ici tous les jours ou presque pour écrire [...] Je trouve qu’il fait preuve d’une rigueur exceptionnelle , raconte Mme Blais.

Un jour, cette dernière et Jacob ont discuté du roman et de la difficulté de se faire publier. Geneviève Blais lui a alors demandé s’il a évoqué sa condition, ce que le jeune homme refuse de faire, ne voulant ni bénéficier d’un traitement de faveur, ni que sa condition serve d’argument de vente.

Je [l’ai invité à] peut-être voir les choses différemment , se souvient Mme Blais, qui a suggéré au jeune auteur de relater son histoire pour ainsi devenir un modèle, voire un porte-parole pour les personnes autistes au Québec.

Quelques semaines plus tard, Jacob a été publié. Je suis vraiment fière de lui , confie Geneviève Blais.

Mon roman parle de l’histoire d’un immortel forcé d’entraîner quatre magiciennes. Ils vont vivre une aventure à travers le monde que j’ai créé , explique Jacob Richer, soutenant que ces personnages lui sont apparus dans un rêve.

J’aimais beaucoup écrire mes rêves quand j’étais plus jeune. J’ai toujours aimé écrire , poursuit-il.

Jacob Richer mentionne qu’il travaille en écoutant de la musique, du rock ou de la pop calme. Il ne se relit que plus tard et apporte alors les corrections qu’il juge nécessaires.

C’est vraiment lui qu’on retrouve dans ce roman. C’est un rêveur, Jacob. C’est son petit monde à lui qu’on retrouve dans cette histoire , raconte sa belle-mère, Manon Duhamel.

Le rituel de création est si bien rodé qu’un deuxième tome est quasi terminé. Durant tout le processus d'édition, j’ai continué à écrire pour voir ce que je pouvais faire, où l’histoire irait après la fin du premier tome , fait valoir Jacob Richer.

« Mon plus gros défi [à présent est de] me convaincre que je suis devenu un auteur, que je mérite ce qui m’arrive, que je ne suis pas un imposteur. Et que je dois continuer, en m'améliorant [...] pour devenir l'écrivain que j’imaginais être et que j’aimerais lire. »