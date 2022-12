Moins de traversiers entre Québec et Lévis, beaucoup de tracas pour les usagers

Baisse de salaire, stress élevé, les frustrations augmentent chez les usagers de la traverse Québec-Lévis. Les horaires réduits depuis plusieurs mois ont de gros impacts sur la vie de ce celles et ceux qui l'empruntent quotidiennement.

Dès lundi, l'horaire d'hiver entrera en vigueur à la traverse. Un seul bateau offrira des départs aux heures, ce qui représente une diminution de service de près de 50 % pendant les heures de pointe comparativement à la grille horaire hivernale habituelle.

Cet horaire sera en vigueur jusqu’au retour du NM Lomer-Gouin qui se fera dans les prochains jours , selon la Société des traversiers du Québec (STQ).

Cette récente modification est la dernière d'une longue série de réductions de services depuis 2021.

Selon les chiffres de la STQ , le nombre de traversées effectuées en 2021-2022 représente 68 % des passages effectués au cours de l’année prépandémique (2019-2020).

La STQ explique cette baisse par l’indisponibilité du NM Radisson et du NM Joseph-Savard dans la flotte opérationnelle de la STQ . Des travaux majeurs sur un bateau et un bris mécanique sur l’autre avaient alors forcé la STQ à choisir entre la traverse de L'Isle-aux-Coudres et de Québec-Lévis.

Les derniers mois ont également été marqués par des modifications de service en lien avec le bris du NM Savoy et des conflits de travail. Pendant un certain temps, la traverse a été réservée aux piétons seulement. Depuis le retrait de l’AML Levant le 5 décembre, la traverse fonctionne avec un seul bateau, soit le NM Alphonse-Desjardins.

Un burn-out à cause des traversiers

Valérie Ouellet dit que la diminution de service a eu un impact majeur sur sa vie. Le stress engendré par les modifications de services l’a poussée vers un épuisement qui a entraîné un congé de maladie d’un mois.

« J’ai voulu quitter mon emploi. Ça fait 24 ans que je suis là. J’ai failli quitter ça. À cause du transport! » — Une citation de Valérie Ouellet, usagère de la traverse Québec-Lévis

Avec la diminution de service en 2021, elle s’est retrouvée à attendre le traversier cinq heures par semaine. Les autres options de transport qu’elle a considérées ne fonctionnaient pas pour elle.

La STQ planifie ses actions afin d’assurer le meilleur service possible à la clientèle avec les ressources dont elle dispose et selon le contexte opérationnel. Cela sera variable pendant une année financière complète et selon les années , explique Simon Laboissonnière, porte-parole de la STQ .

Une communauté sur le bateau

Le traversier occupe une grande place dans la vie de Valérie Ouellet. Elle le prend pour se rendre à son travail au Simons dans le Vieux-Québec depuis maintenant près d’un quart de siècle. C’est aussi un endroit où elle a fait des rencontres importantes. Son mari et elle sont tombés en amour sur le traversier.

Parmi les invités à leur mariage, une amie qu’elle s’est faite sur le pont, Sonia Couture. J’ai tout vu ça aller! ricane-t-elle en repensant aux deux tourtereaux.

La gare fluviale de Lévis Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Quand Mme Couture arrive au terminal fluvial de Lévis une demi-heure en avance pour le traversier de 9 h, les bancs qui font face au fleuve sont tous libres. Elle est la seule passagère piétonne dans le grand bâtiment fenestré qui surplombe le Saint-Laurent. Elle arriverait bien un peu plus tard, mais elle ne fait pas confiance à la ponctualité des autobus de la Société de transport de Lévis (STL).

Je perds, dans ma vie, 30 minutes par jour, en plus des attentes normales de transport en commun , s’exclame la femme qui a besoin de 1 h 30, matin et soir, pour se rendre au travail. L’été, quand elle prend son vélo et qu'il y a deux bateaux, le trajet dure moins d’une heure.

Une quinzaine de minutes après son arrivée, une autre passagère s’approche et Mme Couture la salue chaleureusement. C'est son amie du bateau Guylaine.

Le "un traversier" c'est ça qui nous fait le plus mal! s’exclame cette dernière.

Les passagères se connaissent depuis près d’une décennie, mais c'est seulement quand la journaliste demande le nom complet de Guylaine, que les deux femmes réalisent qu'elles partagent le même nom : Couture.

Le NM Alphonse-Desjardins assurera à lui seul la traverse Québec-Lévis jusqu’au retour du NM Lomer-Gouin «dans les prochains jours». Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Les rencontres et la communauté qui se forment sur le pont sont les attraits principaux du traversier pour Guylaine Couture qui dit y faire son social . Depuis l’an dernier quand le service de traversier a été restreint, la mère monoparentale a commencé à vivre un stress relié à la gestion de son horaire en lien avec le traversier et à perdre plaisir à le prendre.

L’AML Levant offrait un service aux piétons et ensuite aux cyclistes jusqu’au 5 décembre. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Perte de salaire

Sonia Couture s'estime chanceuse d’avoir un employeur compréhensif qui lui offre une flexibilité d'horaire, mais elle voit également son salaire amputé de l’équivalent de 2 h 30 par semaine en raison de l'horaire du traversier.

Malgré le long trajet et les frustrations, elle a le sentiment de ne pas avoir d'autres choix.

« On a pris la décision d’avoir un seul véhicule pour la famille. Le transport en commun, moi je suis pour ça et je veux montrer à mes enfants que c'est possible de le faire. C’est mon point, mais là je paye pour. » — Une citation de Sonia Couture, usagère de la traverse Québec-Lévis

Valérie Ouellet rejoint Guylaine et Sonia Couture à l'arrière du traversier. Les trois n’ont qu’un souhait : le retour à la normale du service.