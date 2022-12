Dans une déclaration écrite du directeur de l'éducation Danny Viotto, le conseil scolaire a affirmé avoir pris connaissance de l'incident jeudi matin.

Dès que nous l'avons découvert, nous avons immédiatement pris des mesures pour sécuriser notre réseau et avons fait appel à des experts. Nous sommes en train d'enquêter et de comprendre l'impact complet de cet incident , peut-on lire dans la déclaration.

Les cours devraient reprendre le 3 janvier, après les vacances des fêtes.

Le conseil scolaire regroupe des écoles des régions de Sault-Sainte-Marie, Espanola, Elliot Lake et plusieurs autres villes du district d'Algoma.

Le communiqué précise que le site internet du conseil scolaire n'est pas opérationnel pour le moment, mais qu'il informe les familles par le biais de ses médias sociaux.

Notre équipe informatique a travaillé avec diligence et continuera jusqu'à ce que nous soyons en mesure de rétablir les services. Nous sommes conscients que cet incident soulève une importante préoccupation en matière de protection de la vie privée, et nous fournirons des mises à jour et partagerons plus d'informations lorsque nous en aurons , indique le communiqué.

Le conseil scolaire n'a pas donné de réponses aux demandes d’entrevues pour obtenir d'autres détails sur l'incident.

Avec les informations de CBC.