Le Five de Sudbury s’entend avec deux joueurs, dont un ancien de la Laurentienne

Le Five de Sudbury a annoncé l’ajout de deux joueurs ontariens au club, quelques semaines après la tenue d’essais ouverts au public.

L’un d’entre eux, Haroun Mohamed, est un ancien partant des Voyageurs de l'Université Laurentienne, pour qui il a joué pendant quatre saisons de 2017 à 2022. Il a également porté les couleurs du Sting du collège Seneca de sa ville natale de Toronto.

Le garde de six pieds trois pouces dit avoir trouvé le plaisir de faire partie de la communauté [sudburoise].

Durant sa dernière campagne avec les Voyageurs en 2021-2022, il a maintenu une moyenne de 15,4 points par match.

Son niveau de jeu a tellement impressionné le Five qu’il a reçu une invitation aux essais ouverts

Georges Serresse était le premier [joueur] du Five à provenir du pipeline de la Laurentienne et c’est fantastique que Haroun soit le prochain , a déclaré par communiqué l’entraîneur et directeur général Logan Stutz.

M. Serresse est aujourd'hui entraîneur-chef de l’équipe masculine de basketball de l’université.

Georges Serresse est l'entraîneur-chef des Voyageurs de l'Université Laurentienne. (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

[Mohamed] est quelqu’un que je sais que Sudbury sera heureux de garder en ville et je suis content qu’il fasse maintenant partie du Five , a poursuivi le gérant.

L’organisation a également conclu une entente avec le colosse de six pieds onze pouces, Jasonn Hannibal.

Originaire de Mississauga et un ancien du programme de basketball masculin de l’Université de Portland dans la NCAA, le centre de 34 ans a passé ses six dernières saisons de basketball à l’étranger.

Après sa seule campagne jusqu’ici dans la Ligue nationale de basketball du Canada en 2015-2016, il a passé plusieurs saisons chez les ligues professionnelles au Mexique et en Asie, notamment à Macao et Hong Kong.

Lors de sa plus récente campagne avec le Pegasus King Lung de Hong Kong, Hannibal a maintenu une moyenne de 26 points et 18 rebonds par match.

Jasonn est le type de joueur que je sais charmera les amateurs , a partagé par communiqué Logan Stutz.

Il a une grande présence sur le terrain et il est impossible à rater. Il a eu une grande carrière et le fait qu’il souhaite la poursuivre à Sudbury est vraiment cool.

Le Five débutera sa saison à domicile le 7 janvier prochain contre les Pharaohs de Lansing.

Avec les informations de Chris St-Pierre