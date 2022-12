« C’est pas un village de fusil icitte », des résidents de Saint-Antoine ébranlés

Des coups de feu ont éclaté dans une résidence de Saint Antoine, jeudi après-midi. Un homme de 41 ans de Moncton a été blessé grièvement.

Un homme de 32 ans de Saint-Antoine, et un homme de 40 ans de la région de Bathurst ont été arrêtés sur les lieux. Aucune accusation n'a été portée contre eux pour le moment.

Selon la GRC, il s’agit d’un incident isolé et le public n’a pas été mis en danger.

Mais dans la communauté, l’événement a marqué les esprits.

Bradley Thibault, qui habite dans le quartier où a eu lieu l’incident, raconte la scène d’horreur auquel il a assisté.

Bradley Thibault habite tout près des lieux de l'incident. Il s'est occupé de l'homme blessé jusqu'à l'arrivée des secours. Photo : Radio-Canada / Babatunde Lawani

Il y a un gars qui s’en venait dans ma driveway. Il avait la face couverte de sang et se tenait au ventre. Il arrive à ma porte et quand ma mère a ouvert, il a dit "j’ai été tiré, pouvez-vous m’aider". On a essayé de le garder en vie jusqu’à ce que les paramédics arrivent. J'ai été cherché les towels et j’ai mis la pression dessus.

Pendant que Bradley Thibault faisait de son mieux pour sauver l’homme, sa mère a appelé les secours.

C’est pas vraiment safe par icitte , se désole le jeune homme.

L'événement a aussi causé de vives inquiétudes dans la communauté.

Maurice Mockler est un résident de Saint-Antoine, au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

À la sortie de l’épicerie, vendredi, plusieurs résidents se sont dits surpris qu’un événement comme celui-là se déroule dans leur petit village .

C’est pas un village de tirs de fusils icitte. C’est inquiétant toutes les fois qu’il y a des fusils qui sortent. Je souhaite que les gens comprennent qu’il n’y a pas affaire des fusils dans des petits villages ou n’importe où , croit Maurice Mockler, un résident du coin.

Patricia Thebeau, résidente de Saint-Antoine au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Babatunde Lawani

Ça m’inquiète certain! C’est un petit village et on connaît tout le monde. C’est inquiétant, car avant on entendait parler de ça à Montréal ou à New York, mais pas dans un petit village comme le nôtre , ajoute une autre résidente, Patricia Thebeau.

Vendredi, la police était toujours présente à Saint-Antoine. Les autorités poursuivent leur enquête.

Avec des informations de Babatunde Lawani.