Le film Barbie se dévoile dans une première bande-annonce

On peut y apercevoir Margot Robbie, qui incarne la célèbre poupée, dans une réplique plan pour plan de la scène d’ouverture de 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick.

La bande-annonce a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme sur les réseaux sociaux, autant pour son originalité que pour son esthétisme.

Elle fait également un clin d'œil à l’histoire du jouet, devenu une icône de la culture pop au fil du temps.

Margot Robbie est habillée et coiffée de la même manière que la première Barbie mise sur le marché, introduite au grand public en 1959 à la Foire du jouet de New York.

En plus de Margot Robbie, nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice en 2018 pour Moi, Tonya, la distribution du film comprend l’acteur canadien Ryan Gosling dans le rôle de Ken, ainsi que Will Ferrell et Emma Mackey.

L’écriture du scénario a été mise entre les mains de Noah Baumbach (Marriage Story) et son épouse, Greta Gerwig. Celle-ci assure également la réalisation du film. L’Américaine avait conquis le cœur des critiques en 2017 avec le film Lady Bird.

Même si l'on en sait très peu sur l’intrigue, Warner Bros. a laissé entendre qu’on verrait Barbie et Ken dans le monde réel, avec tous les enjeux modernes qui s’y rattachent.

En entrevue, l’équipe créative du film a d’ailleurs suggéré qu’il s’agirait d’« une satire du patriarcat ».

Barbie sortira sur les écrans nord-américains le 21 juillet 2023.