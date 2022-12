500 000 $ supplémentaires du fédéral pour la rénovation du Théâtre du Bic

Cette aide financière supplémentaire était devenue nécessaire puisque les coûts évalués pour ce projet étaient passés de 6 millions à 7,5 millions en 2021.

Cette augmentation avait forcé la Ville de Rimouski, qui est propriétaire du théâtre, à hausser son règlement d'emprunt initial pour pouvoir réaliser le projet.

La Ville bénéficiait alors de subventions gouvernementales octroyées en 2019 et en 2020 équivalant à environ 5,5 millions de dollars. De cette somme, 3 millions provenaient du fédéral et 2,5 millions du provincial. Les travaux étaient alors évalués à un peu plus de 6 millions de dollars. Avec la contribution de 900 000 $ de la Ville, l'argent nécessaire aux travaux était disponible.

Les travaux de rénovation et d'agrandissement vont bon train au Théâtre du Bic. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Par contre, avec l'augmentation des coûts de construction, notamment en lien avec la pandémie de COVID-19, ces montants sont devenus insuffisants pour payer les 7,5 millions de dollars finalement nécessaire à la rénovation du théâtre.

Depuis, Québec a donc consenti, à l'automne 2021, 550 000 $ supplémentaires pour le projet.

Le nouveau montant annoncé par Ottawa vient donc sceller son financement.

Joint au téléphone, le maire de Rimouski, Guy Caron, s'est dit très très heureux d'apprendre que le gouvernement fédéral se joignait au gouvernement provincial pour consentir les fonds nécessaires pour mener à bien ce projet.

Dans une réponse transmise par écrit, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a tenu à affirmer que l'octroi de ce montant par le gouvernement fédéral est une excellente nouvelle pour tout le milieu culturel du Bas-du-Fleuve.

Les travaux de rénovation du Théâtre du Bic, qui se sont amorcés l'hiver dernier, doivent s'achever au printemps 2023.