La Clinique soins des pieds de Sainte-Thérèse condamnée pour fraude fiscale

La Clinique soins des pieds (9265-0118 Québec inc.) et ses administrateurs, Brigitte Bouchard, Mario Éthier et Jordan Éthier, doivent maintenant acquitter des amendes totalisant 149 466 dollars plus les frais.

La nouvelle a été révélée vendredi dans un communiqué du ministère, mais elle découle d'une reconnaissance de culpabilité faite il y a trois mois devant la juge Lucie Marier au palais de justice de Saint-Jérôme.

L'exposé conjoint des faits, dont Radio-Canada a obtenu copie, confirme que les défendeurs dans ce dossier ont plaidé coupable devant la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec d'accusations de fraude le 19 septembre.

Le document indique plus précisément que les accusés ont reconnu avoir enfreint la loi québécoise sur l'administration fiscale et la loi canadienne sur la taxe d'accise en omettant de percevoir certaines sommes relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ).

Une condamnation onéreuse

En tout, les parties devront acquitter une facture totale de 160 890,41 dollars. Celle-ci résulte d'une suggestion commune de la poursuite et de la défense en ce qui a trait aux amendes à payer et aux différents frais associés.

Dans son communiqué, Revenu Québec explique que l'enquête a permis de démontrer que l'entreprise avait omis de percevoir certaines sommes relatives aux taxes applicables entre les années 2012 et 2018 .

L'entreprise ne lui avait pas non plus présenté ses déclarations des sociétés pour les années d'imposition 2015 à 2017, précise-t-il.

Condamnés en 2019

Les trois administrateurs de la Clinique sont issus de la même famille. Brigitte Bouchard est la conjointe de Mario Éthier, et Jordan Éthier est leur fils.

La famille avait déjà fait la manchette en mars 2019, Radio-Canada ayant révélé que leur entreprise offrait des services de podiatrie sans en avoir le droit ni les compétences.

Le quotidien La Presse avait rapporté l'automne suivant que Mme Bouchard et MM. Éthier avaient plaidé coupable de 13 des 93 chefs d’accusation déposés contre eux pour pratique illégale de la médecine et de la podiatrie.