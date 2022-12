Sandra Rossignol devient la présidente du comité Réseau Environnement de la région

La présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF), Sandra Rossignol, ajoute une corde à son arc en devenant la présidente du comité régional de Réseau Environnement pour le Saguenay—Lac-Saint-Jean. Elle siégera également sur le conseil d’administration de l’organisme.

Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif (OBNL) actif depuis plus de 60 ans. Sa mission est de promouvoir les actions environnementales dans l’économie québécoise.

L’ OBNL regroupe des spécialistes des domaines public, privé et académique qui œuvrent dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité

La réduction des GES fait partie des préoccupations. Ce sont de nouvelles normes qui s’en viennent et les entreprises doivent faire le pas vers la réduction des GES . Il y a des opportunités d’affaires dans la transition énergétique et dans l’économie verte qu’on voit venir. Alors c’est pour être plus branchée, pour être en contact avec les acteurs du milieu environnemental que j’ai accepté cette présidence-là , explique Sandra Rossignol.

Pour l’organisme, l’ajout de Mme Rossignol est un moyen de renforcer sa présence sur l’ensemble du territoire québécois.

Je suis ravi que Sandra se joigne à nous. La force de Réseau Environnement, c’est d’être présent partout sur le territoire et l’arrivée de Sandra consolide cette présence cruciale pour que notre action soit efficace , indique par communiqué le président-directeur général de Réseau Environnement, Mathieu Laneuville.

D'après les informations de Catherine Paradis