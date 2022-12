Les îles Gulf du sud invitent les visiteurs à se déconnecter et à ne rien faire

Une nouvelle campagne touristique pour les îles Gulf du sud, en Colombie-Britannique, ne fait pas la promotion d'aventures trépidantes ou de vacances remplies d'activités excitantes. Avec le slogan « ne rien faire est la nouvelle mode », elle encourage plutôt les visiteurs des îles Salt Spring, Pender, Saturna, Galiano et Mayne à ne rien faire.

L’idée est de faire une pause, de se déconnecter des appareils et du rythme frénétique de la vie professionnelle, selon Jamie Sterling, la coordinatrice du marketing pour le conseil du tourisme des îles Gulf du sud, qui explique que c'est une philosophie qui vient naturellement aux habitants de ces îles.

Cette campagne reflète les valeurs insulaires de créativité, de liberté d'esprit, de ralentissement et de connexion avec la nature et la beauté qui nous entourent.

Le site internet de la nouvelle campagne propose des modèles de courriels d'absence du bureau et de mises à jour de statut sur les médias sociaux pour informer les amis et la famille que vous serez hors ligne pendant un certain temps.

Selon Mme Sterling, oublier le travail et laisser la technologie derrière soi ne signifie pas, littéralement, ne rien faire pendant une visite dans les îles.

Elle recommande des activités plus discrètes, comme visiter des boulangeries, prendre des bains de forêt pour s'imprégner de la beauté des arbres, faire de l'art ou encore se plonger dans le froid.

Une musicienne locale s'épanouit sur l'île

Lauren Mann, une musicienne qui a déménagé sur l'île Pender il y a sept ans, pense que la campagne envoie un excellent message à un moment où beaucoup de gens sont pris dans l'agitation d'un emploi occupé, jonglant avec des activités secondaires et d'autres responsabilités.

Elle affirme que les habitants de l'île sont très occupés pendant les fêtes, mais pas de la même manière que ceux des communautés urbaines. Il y a beaucoup d'événements communautaires , explique-t-elle. C'est un type d'occupation différent de celui que l'on trouve en ville : les gens se réunissent pour partager des repas ou aller à un concert de Noël.

Mme Mann raconte qu'elle était constamment en déplacement avant de s'installer sur l'île Pender. La musicienne a fait beaucoup de tournées et décrit cela comme étant physiquement et émotionnellement épuisant.

Selon elle, l'île lui a également offert la chance d'explorer d'autres formes d'art comme la poterie et la cuisson du pain. Et si l'épuisement professionnel peut toujours être un défi, même dans un cadre naturel plus paisible, la solution de Lauren Mann consiste à se rabattre sur les choses simples.

Il faut quand même travailler et avoir une vie normale. Mais j'aime avoir ce lien étroit avec la nature, et la communauté qui m'entoure , dit-elle. Ces choses me permettent vraiment de garder les pieds sur terre.

Lauren Mann estime même que le fait de s'y enraciner a amélioré sa qualité de vie.

Je pense que j'ai appris au fil des ans l'avantage de ralentir la cadence , poursuit-elle. Le lien avec le monde naturel se prête vraiment à l'inspiration et à la créativité. Parce qu'il y a moins de distractions, l'esprit a plus d'espace pour explorer de nouvelles idées.

Avec les informations de Josh Grant