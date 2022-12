Kitcisakik aide ses membres à contrer l’inflation

Cette aide ponctuelle et non récurrente se chiffre à 500 $ pour les adultes inscrits sur la liste officielle du conseil de bande en date du 14 décembre, qu’ils vivent dans la communauté ou à l’extérieur.

Cette mesure avait aussi été offerte en 2021, mais elle a été bonifiée pour inclure tous les enfants de 17 ans et moins, qui recevront une aide de 300 $.

L’argent sera distribué sous forme de bons d’achat, utilisables dans des commerces de Val-d’Or déterminés par le conseil de bande de Kitcisakik.

C’est dans le principe des paniers de Noël pour nos 518 membres inscrits , précise le chef Régis Pénosway.

« Avec le taux d’inflation, beaucoup de produits sont plus chers. Ça nous fait plaisir d’offrir ces bons d’achat. Même si plusieurs ont reçu l’aide du gouvernement du Québec, nous sommes un gouvernement local et on essaie d’offrir des choses à nos membres. »