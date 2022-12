L’industrie musicale pleure la perte du Happy Nun Café de Forget

Le Happy Nun café, un lieu à la fois salle de spectacle et restaurant très apprécié, situé dans le village de Forget, en Saskatchewan, a été la proie des flammes jeudi soir. Il était reconnu pour ses concerts intimes et ses repas gastronomiques.

L'origine du feu est encore inconnue, selon la municipalité rurale de Tecumseh, qui indique que le bâtiment est une perte totale.



Attristée par la nouvelle, l'artiste Alexis Normand évoque Happy Nun Café : C’est tellement un bel endroit : un vrai bijou de la Saskatchewan.

L'auteur-compositeur-interprète Étienne Fletcher exprime sa compassion envers les copropriétaires du lieu, Leon et Gayla Gilbertson. Je me sens vraiment mal pour eux de devoir gérer tout ça. Je ne peux pas imaginer le montant de tracas et d'émotions, ce n’est pas évident d'être dans l'industrie de la restauration, l'industrie du spectacle et de gérer la perte totale de leur édifice.

C’est une tragédie , déplore la directrice générale de Saskmusic, Lorena Kelly.

L’organisme témoigne de l’importance du lieu, précisant que le Happy Nun Café avait été mis en nomination lors des Saskatchewan Music Awards dans la catégorie Salle de l’année en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022. Le Happy Nun café avait aussi fait l’objet d’un reportage de BBC en 2017.



Il devait accueillir le groupe The Steadies pour un concert et repas de Noël vendredi soir.





Avec les informations de Jessie Anton.