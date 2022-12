Femmes assassinées : l’absence de corps constitue un défi pour la police, selon un expert

Plus de deux semaines se sont écoulées depuis que la police a porté trois nouvelles accusations de meurtre contre un tueur en série présumé accusé déjà d’être l’auteur du meurtre de Rebecca Contois l’été dernier. Dans cette affaire, les restes des dernières victimes n'ont pas été retrouvés.

C’est extrêmement rare , dit Brandon Trask.

Le 1er décembre, la police de Winnipeg a accusé Jeremy Skibicki de trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour les meurtres de Morgan Harris, Marcedes Myran et d'une quatrième femme non identifiée.

L’accusé était alors en détention et faisait face à une autre accusation de meurtre au premier degré pour la mort de Rebecca Contois. Les restes partiels de la jeune femme ont été retrouvés dans une poubelle, en mai dernier, et la partie restante a été découverte plus tard dans un dépotoir à Winnipeg.

On sait peu de choses sur la quatrième femme non identifiée. La police pense qu'il s'agit d'une femme autochtone âgée d'une vingtaine d'années et qu'elle a été tuée le 15 mars ou autour de cette date.

La police de Winnipeg n'a pas expliqué sur quoi se fonde cette conviction.

Les autorités avaient publié des photos d'une veste réversible avec une capuche en fourrure, similaire à celle que portait la victime, dans l'espoir d'obtenir des informations permettant de l'identifier.

Les chefs autochtones ont donné à la femme le nom de Mashkode Bizhiki'ikwe, un nom que la police a également adopté.

Il est toujours possible de poursuivre une affaire en l'absence d'une victime identifiée, mais cela ajoute une nouvelle couche de complexité, souligne Brandon Trask.

En l'absence de corps, il manquera un certain nombre de preuves médico-légales qui devraient normalement figurer dans un procès , précise-t-il.

Selon M. Trask, il s’agit certainement d’un obstacle dans une situation comme celle-ci .

S'il y a des similitudes entre les meurtres, cela peut influencer la façon dont la Couronne finit par procéder, ajoute-t-il.

La police n'a fait aucun commentaire sur la façon dont le suspect a pu connaître les femmes. Les membres de la famille de ces femmes ont déclaré qu'elles se trouvaient dans une situation vulnérable et ont demandé à la police et aux gouvernements fédéral et provincial de s'attaquer aux problèmes de sécurité des femmes et des filles autochtones.

Un cas plus ou moins similaire

La complexité de ce dossier rappelle un autre alors qu’un juge de Winnipeg a récemment infligé une peine de 16 ans de prison à un homme qui a été reconnu coupable d'homicide involontaire dans la mort d'un nettoyeur disparu.

Eduardo Balaquit a été porté disparu en 2018 et son corps n'a jamais été retrouvé.

Un jury a été satisfait du dossier de la Couronne et a déclaré Kyle Pietz coupable d'homicide involontaire.

Les procureurs se sont appuyés sur des vidéos de surveillance, des transactions bancaires et du suivi de téléphones portables pour démontrer que Kyle Pietz a tué Eduardo Balaquit lors d'un vol et s'est débarrassé de son corps dans une zone rurale.

La police n'a pas fait de commentaires sur les preuves qu'elle a découvertes au cours de l'enquête sur Skibicki, mais l'un des procureurs affectés à l'affaire a déclaré que la Couronne a confiance dans les éléments présentés par la police pour aller de l'avant avec les accusations de meurtre au premier degré.

Avec les informations de La Presse Canadienne