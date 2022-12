L’heure est à la retraite pour Ash et Pikachu dans la série animée de Pokémon

Cette nouvelle série mettra en scène un duo jusqu’ici encore inconnu (sauf dans sa version japonaise), composé de Liko et Roy, ainsi que des nouveaux personnages qui ont vu le jour dans les jeux vidéo pour la Nintendo Switch Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, comme Spirgattio, Fuecoco et Quaxly, selon un communiqué de la Pokémon Company.

L’entreprise nipponne n’a pas dévoilé plus de détails sur l’intrigue, se contentant d’annoncer un lancement au début de 2023.

Les fans regarderont avec autant de plaisir la nouvelle série, qui reprendra tous les codes propres aux dessins animés Pokémon chers à leur cœur : de l'action, de l'aventure, de l'amitié et des Pokémon , a indiqué la Pokémon Company.

Peu importe ce qui nous attend après le chapitre final, [Ash] continuera à vivre dans le cœur de plusieurs générations à venir , a affirmé l’actrice américaine Sarah Natochenny, qui prête sa voix à la version anglaise du protagoniste et d’autres personnages de Pokémon depuis 2006.

Une rétrospective des 25 saisons de Pokémon

La nouvelle série débutera après la fin Pokémon Ultimate Journeys: The Series (Pokémon – Les voyages ultimes : la série), qui se conclura avec des épisodes spéciaux retraçant le parcours de Pikachu et Ash et mettant en vedette certains des personnages favoris de la série, comme Misty et Brock. Les fans auront aussi un aperçu de ce qui se trame pour la suite des choses.

Il faut dire que Ash Ketchum a remporté au début du mois de novembre le championnat mondial des dresseurs et dresseuses Pokémon, après 25 ans, ce qui clôt bien son aventure.

Apparu au Japon en 1996 sous la forme d'un jeu vidéo sur la console Game Boy, Pokémon a donné naissance à l'une des séries les plus populaires du monde entier, aux côtés de Star Wars et Harry Potter.

Du Game Boy à la télévision

La série Pokémon, qui a largement dépassé le cap des 1000 épisodes, a été lancée en 1997. Elle a été réalisée par Masamitsu Hidaka jusqu'en 2005 avant d'être confiée à Norihiko Sudo, puis à Tetsuo Yajima à partir de 2013.

Déclinée sous d'innombrables formes, jeu de cartes à collectionner, objets, peluches ou adaptations cinématographiques, la saga à succès de capture de monstres a aussi révolutionné le jeu mobile avec Pokémon Go, qui a introduit des mécanismes de géolocalisation et de réalité augmentée.

Les nouveaux jeux vidéo de la série Pokémon Écarlate et Violet ont connu un démarrage en fanfare, avec 10 millions de ventes en seulement quelques jours après leur sortie, fin novembre.