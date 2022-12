La construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup ira de l’avant

Par communiqué, le CSS annonce que le ministère de l'Éducation a consenti à lui accorder une aide financière supplémentaire pour le projet. Grâce à cette somme, le CSS pourra octroyer un contrat de près de 31 millions de dollars à l’entreprise Marcel Charest et fils, le plus bas soumissionnaire, pour la réalisation du projet.

La construction de cette école était évaluée à 28 millions de dollars en 2020. Des croquis du futur bâtiment avaient d'ailleurs été dévoilés en janvier dernier.

Le nouveau bâtiment verra le jour dans le secteur du parc Cartier à Rivière-du-Loup. Les travaux doivent être lancés au printemps.

Cette nouvelle école très attendue permettra de répondre au besoin d’espace lié à la scolarisation des élèves du secteur de Rivière-du-Loup , indique le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, toujours par communiqué.

Les croquis révèlent des zones de verdure et des aires communes. Photo : Gracieuseté : Centre de services scolaire de Kamouraska- Rivière-du-Loup | Onico | ABCP

Le projet prévoyait, en 2020, la construction d'un établissement d'enseignement de 18 classes de niveau primaire et de six classes de maternelle quatre ans et cinq ans. L'ouverture était alors prévue en 2024. On ignore si l'échéancier demeure le même.