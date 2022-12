Le CLSC de Chicoutimi déménagera dans le Centre santé Racine

Le CIUSSS a fait l’acquisition de l'édifice situé au 80 rue Racine Est. Tous les locataires, dont des cliniques médicales et dentaires, devront avoir quitté pour le 1er février. Seuls la pharmacie Uniprix et la Caisse Desjardins du réseau de la santé demeureront sur place.

Selon le communiqué diffusé jeudi après-midi, les nouveaux locaux seront plus spacieux et mieux adaptés. L’accès à des espaces de stationnement et au transport en commun sera aussi facilité pour les usagers et les employés.

Notre priorité a toujours été d’offrir des soins accessibles et de qualité à notre population et de maintenir les services de proximité au centre-ville même. Considérant l’importance des services de première ligne dans notre réseau de la santé et des services sociaux, il s’agit d’une excellente nouvelle pour les usagers de Chicoutimi et des environs , a indiqué par communiqué Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS .

Le déménagement du CLSC était dans l’air depuis plus d’une dizaine d’années. Présentement, le CLSC occupe des locaux au Carrefour Racine, propriété des entreprises de Paul Boivin et son fils Simon.

En mars 2021, des craintes avaient circulé à l’effet que le CLSC aurait quitté le centre-ville de Chicoutimi pour déménager dans le secteur commercial au coin des boulevards Talbot et du Royaume. Les élus avaient alors affirmé que le CLSC ne pouvait quitter le centre-ville.