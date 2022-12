Michael Goldbloom décroche un autre mandat au conseil d’administration de Radio-Canada

Ce nouveau mandat à la tête du CA du diffuseur public canadien prendra effet à compter du 29 mars prochain. Michael Goldbloom avait accédé à ce poste pour la première fois en mars 2018.

Grâce à son vaste savoir-faire et à sa connaissance approfondie et à jour de l’environnement numérique et de radiodiffusion, il continuera à guider les travaux du Conseil d’administration de notre radiodiffuseur national en plus de le conseiller et de le diriger de main de maître , a déclaré le ministre Rodriguez dans un communiqué.

Avocat de formation, M. Goldbloom a notamment été éditeur des quotidiens The Gazette, de 1994 à 2001, et Toronto Star, de 2004 à 2006.

Il est également principal et vice-chancelier de l’Université Bishop’s depuis 2008. Il avait auparavant dirigé le YMCA de Montréal, en plus d'occuper les fonctions (à titre bénévole) de chef du parti politique Alliance Québec.

Michael Goldbloom s’est vu décerner l’Ordre du Canada en 2013 pour souligner ses efforts de rapprochement entre les communautés anglophone et francophone de Montréal.

Rappelons qu’en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, CBC/Radio-Canada, qui est une société d’État, est dirigée par un conseil d’administration composé de 12 membres nommés par le gouverneur en conseil pour s'acquitter d'un mandat maximal de cinq ans.

Selon la documentation au gouvernement du Canada, le gouverneur en conseil est le terme utilisé pour désigner le gouverneur général lorsqu’il agit selon l’avis du Conseil privé du Roi pour le Canada, représenté par le Cabinet .

Ce qui signifie, en termes plus simples, que les nominations sont recommandées au Cabinet par les ministres fédéraux.