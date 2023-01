Inflation, logement et itinérance : les priorités de Mark Sutcliffe pour 2023

Je veux bâtir une ville meilleure pour nos enfants et nos petits-enfants , dit celui qui est lui-même père de trois enfants.

J’y pense chaque jour. C’est ma priorité à long terme , enchaîne-t-il lors d’une entrevue à Radio-Canada où il a fait le bilan d’une année 2022 bien remplie.

Élu le 24 octobre, puis assermenté le 15 novembre, Mark Sutcliffe a vite compris que son rôle de maire ne lui permet pas de focaliser ses énergies uniquement sur le long terme. Il doit, avec sa vingtaine de conseillers, gérer l’urgent, avant de s’attaquer à l’important.

Mark Sutcliffe a célébré sa victoire à la mairie d'Ottawa avec les siens le 24 octobre (archives). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

En ce moment, les politiciens de tous les niveaux de gouvernement s’attaquent à l’inflation, à aider leurs concitoyens à continuer à subvenir à leurs besoins vitaux chaque jour, et ce, malgré la hausse du coût de la vie qui sévit. Les élus municipaux d’Ottawa ne font pas exception.

Avant le congé des Fêtes, une majorité des membres du conseil municipal ont voté en faveur d’une motion pour limiter l’augmentation des impôts fonciers à 2,5 % en 2023, respectant ainsi l’une des promesses phares de Mark Sutcliffe pendant la campagne électorale.

C’est très important pour les résidents d’Ottawa. On traverse une crise d’abordabilité. La nourriture, les logements… Il faut respecter les finances des citoyens et maintenir les impôts le plus bas possible.

« Il y a beaucoup de dossiers à régler. L’itinérance m’inquiète beaucoup. Il y a des gens qui sont vulnérables et nous devons les aider. C’est très important pour moi. » — Une citation de Mark Sutcliffe, maire d’Ottawa

En d’autres mots, il veut améliorer le sort de nombreux citoyens qui ont vu leur situation financière se dégrader. Ceux qui ont un genou au sol et qui ne peuvent plus joindre les deux bouts à la fin du mois. Ceux qui ont dû piler sur leur orgueil pour se rendre dans les banques alimentaires pour mettre de la nourriture sur la table. Ceux qui, chaque soir, doivent s’endormir dans la rue en se souvenant du lit douillet qu’ils ne peuvent plus apprécier.

Il ajoute avoir récemment discuté avec des dirigeants de la Banque alimentaire d'Ottawa qui lui ont fait savoir que la demande d’aide a augmenté de 30 %. Ce sont soit des gens qui tendent la main pour une première fois, ou d'autres qui doivent la tendre plus souvent.

La Banque alimentaire d'Ottawa fait face à une demande croissante (archives). Photo : Reuters / Julie Gordon

Des logements, et des logements abordables

En ce moment, il y a des gens qui n’ont pas de logements. J’ai parlé à des organismes, et le problème augmente. Je vais parler à des leaders de notre communauté pour établir des solutions pour résoudre ce grand défi.

Le nouveau maire d’Ottawa n’a pas peur des engagements, aussi grands soient-ils. Pour les 10 prochaines années, il veut construire, en moyenne, 10 000 nouveaux logements par année, pour un total de 100 000 au cours de la prochaine décennie.

Mark Sutcliffe dit se sentir déjà à l'aise dans ses nouvelles fonctions (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il se range aussi derrière l’organisme Logement communautaire d’Ottawa (LCO) qui lui demande 1000 nouveaux logements abordables chaque fois que la Terre tourne autour du Soleil. Si c’est possible, on fera encore plus de logements abordables. Il y a une crise. Je suis aussi ouvert à travailler avec d’autres organismes [qui ont les mêmes objectifs que LCO ].

« La Ville d’Ottawa est propriétaire de terrains. Ce sera peut-être une façon d’établir plus de logements dans la ville. » — Une citation de Mark Sutcliffe, maire d’Ottawa

Loi sur le logement : la province va-t-elle aider?

Les villes ontariennes devront créer tous ces nouveaux logements en tenant compte de la nouvelle loi sur le logement de la province, connue auparavant sous le nom de projet de loi 23.

En résumé, ce sont maintenant les municipalités, plutôt que les promoteurs, qui devront payer les infrastructures, telles que l'aqueduc et les égouts.

Le gouvernement pourrait nous aider. J’espère que nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions pour que la Ville d’Ottawa ne soit pas endettée , répond Mark Sutcliffe, qui dit avoir eu beaucoup de conversations avec le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark.

Mark Sutcliffe veut voir de nouveaux logements, et de nouveaux logements abordables, dans sa ville (archives). Photo : Eric Milligan

D’autres maires de l’Ontario ainsi que l’opposition officielle ont vivement dénoncé le projet farouchement défendu par le premier ministre Doug Ford. Mark Sutcliffe n’est pas de ce groupe. Je comprends l’objectif de Doug Ford, mais il y a des impacts financiers sur la Ville d’Ottawa.

Au bout du compte, nous voulons tous la même chose : construire plus de logements , d’autant plus que la population d’Ottawa augmentera de 500 000 personnes dans les 25 prochaines années , tient-il à préciser.

Un système de transport à changer

Dans ses priorités, Mark Sutcliffe n’oublie évidemment pas le train léger, dont les déboires successifs ont forcé le gouvernement de l’Ontario à mandater une commission d'enquête qui en est venue à la conclusion qu’il avait été lancé prématurément « pour des raisons politiques et financières ». L’ancien maire Jim Watson a fini par prendre le blâme pour ces bévues.

M. Sutcliffe dit avoir pris connaissance des recommandations et compte s’y attarder. Il a également l’intention de se pencher sur la nouvelle voie qu’OC Transpo doit prendre.

Il faut faire des changements pour s’adapter à la nouvelle réalité de la pandémie. Ce n’est plus la même chose qu’avant. Les gens voyagent différemment, alors il faut que le système soit différent.

Les citoyens ne prennent plus l'autobus comme avant. Mark Sutcliffe estime qu'OC Transpo doit s'adapter (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

À lire aussi : Problèmes avec le train léger : le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe est frustré et déçu

Garder le conseil uni

Tous ces projets, le maire ne peut les faire seul. Ils devront être menés en harmonie avec le nouveau conseil municipal qui apprend tranquillement à se connaître.

Afin de donner un bon exemple, il adopte une approche collaborative et ouverte. Il ne veut pas être le meneur d’un conseil municipal divisé qui perd un temps considérable à se batailler plutôt qu’à avancer en débattant sainement, dit-il. Les élus et les citoyens d’Ottawa ont déjà vu une telle situation lors du dernier mandat de Jim Watson.

J’espère qu’il n’y aura pas de grandes batailles et qu’on va plutôt travailler ensemble. Jusqu’à maintenant, c’est ce qu’on a fait. Je pense qu’il y a un bon ton qui a été établi. Il y a une bonne collaboration et un bon consensus dans nos réunions.

Mark Sutcliffe est le centre d'attention du nouveau conseil municipal d'Ottawa, mais il insiste sur l'importance du travail d'équipe (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Il s’agit d’un certain contraste avec le Mark Sutcliffe que le public a appris à connaître lors de la campagne électorale. Avec 14 candidats en lice à la mairie, il savait qu’il devait se distinguer.

Ainsi, il n’a pas hésité à mettre les gants de boxe pour avoir le meilleur sur ses adversaires, particulièrement à l’égard de Catherine McKenney.

Sa stratégie a porté ses fruits. Le marathonien expérimenté a franchi la ligne d’arrivée en première position, ce qui lui permet maintenant d'être à la tête de la Ville d’Ottawa.

Avec les informations de Frédéric Pepin