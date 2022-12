Faites le plein de lecture pour les Fêtes

Les livres retenus par Mathilde Gautier

Héritage, de Miguel Bonnefoy

Héritage, de Miguel Bonnefoy, est publié chez Rivages. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les destins s’entremêlent autour de la double culture, celle que l’on fantasme et celle que l’on vit. Miguel Bonnefoy retrace l’épopée d’une famille française immigrante au début du 20e siècle. Les drames familiaux se répètent d’une génération à une autre pour la famille Lonsonier, en quête de vérité. Du départ vers le Chili au retour vers la France avec un pied de vigne comme unique bagage, tout n’est que question d’héritage : que laissons-nous derrière nous? À qui le laissons-nous? Comment s’enraciner? Chaque famille a besoin d’un héros. Celui des Lonsonier s’appelle Michel René.

L’enfant, la taupe, le renard et le cheval, de Charlie Mackesy

Une des illustrations de l'ouvrage de Charly Mackesy, aux éditions Les Arènes Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Charlie Mackesy est avant tout un dessinateur. Dans ce livre richement illustré à l’encre, il explore le monde de l’écriture avec délicatesse et poésie. Cet ouvrage s’adresse à tous, autant aux enfants qu’aux adultes en recherche de douceur. C’est l’histoire d’un petit garçon qui rencontre une taupe, puis un renard et, enfin, un cheval. Ensemble, ils abordent les grandes questions de la vie : l’amour, l'acceptation de soi et les autres. L’auteur n’a pas la volonté de se prendre au sérieux, mais son ode à la bienveillance n’a rien à envier aux plus grands.

L’art qui guérit, de Pierre Lemarquis

« L'art qui guérit » est un livre accessible à tous qui aborde l'art sous l'angle de la santé mentale, aux éditions Hazan. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pierre Lemarquis est neurologue, musicien et écrivain. Dans cet ouvrage destiné au grand public et préfacé par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, l'auteur s'appuie sur certaines œuvres du monde entier, dont de très connues (Van Gogh, Courbet, Niki de Saint-Phalle…). Ces œuvres n’ont pas été choisies par hasard : elles sont bénéfiques à la santé mentale, autant pour les artistes que pour le spectateur. En remontant l’histoire de l’art de notre monde, de l’art pariétal jusqu’à l’art contemporain, Pierre Lemarquis explore l’histoire des artistes sous l’angle de la psyché et révèle des secrets improbables.

Mafalda, Féminin Singulier, de Quino

La couverture de la compilation des planches de Mafalda sur le féminisme. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ce recueil publié en 2022 rassemble 135 planches du célèbre illustrateur argentin Quino. Les planches ne sont pas nouvelles, puisqu’elles datent des années 1960 et 1970, mais elles émerveilleront les admirateurs du dessinateur qui ont soif de féminisme et d’émancipation. Si l’anticonformisme de l’époque fait toujours rire, il peut aussi faire grincer des dents. Soixante années plus tard, on constate que beaucoup de choses n’ont pas évolué en ce qui a trait à la situation des femmes. Et Mafalda reste la petite fille la plus femme du monde.

La journaliste aux Arts, Mathilde Gautier, et l’animateur de l’émission L’Actuel, Jérémy Laniel, sont d'avides lecteurs. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Les livres retenus par Jérémy Laniel

Les abeilles grises, d'Andreï Kourkov

Les abeilles grises, d'Andreï Kourkov, aux éditions Liana Lévi. Photo : Radio-Canada / Jérémy Laniel

Depuis 2014, après l’annexion de la Crimée par la Russie, une guerre lente fait rage dans le Donbass, mettant aux prises l’armée ukrainienne avec les forces pro-russes de la région. Une zone grise, tampon, s’est ainsi créée, meublée de champs en jachère et de villages fantômes, où les saisons passent au rythme d’une artillerie aléatoire, des sautes de température et d’humeur. C’est là que l’on retrouve Sergueïtch et Pachka, deux voisins qui ne se supportent pas, mais que le conflit réunit malgré tout.

Dans le grotesque de cette guerre, les abeilles de Sergueïtch, apiculteur amateur, méritent mieux que la grisaille des prés et des bombes. S’ensuit un périple beckettien sur les routes d’Ukraine. Ce livre a été le lauréat du prix Médicis étranger en 2022.

Mille secrets, mille dangers, d'Alain Farah

Mille secrets, mille dangers d'Alain Farah, édité chez Le Quartanier. Photo : Radio-Canada / Jérémy Laniel

Il est difficile de définir ce qui fait du plus récent roman d’Alain Farah, prix littéraire du Gouverneur général 2022, une lecture si réjouissante tant le roman tient à bien peu de choses, si ce n’était de la maîtrise habile et joueuse de l’écrivain sur son sujet. C’est écrit, en quatrième de couverture : Alain épouse Virginie en la crypte de l’oratoire Saint-Joseph, sur le mont Royal.

Ce qui se cache sous le roman de cette journée, c’est le roman d’une vie, celle d’Alain, une vie remplie d’amour pour Virginie et, tantôt de haine pour soi, tantôt de compassion pour celle partie trop tôt et de ressentiment pour ceux qui nous ramènent à nos origines.

L'âge du capitalisme de surveillance, de Shoshana Zuboff

L'âge du capitalisme de surveillance, de Shoshana Zuboff, édité chez Zulma. Photo : Radio-Canada / Jérémy Laniel

Il y a un adage qui dit Si c’est gratuit, c’est vous, le produit et, depuis le nouveau millénaire, une bonne majorité des profits enregistrés par les entreprises technologiques de la Silicon Valley reposent exactement sur ce concept.

Dans un essai tout aussi dérangeant qu’exhaustif, la professeure émérite de la Harvard Business School Shoshana Zuboff réussit le tour de force de vulgariser la façon dont nos vies privées et nos moindres habitudes ont une valeur monétaire inestimable aux yeux des géants du web. Jour après jour, à coup de contrats d’utilisation sisyphéen, c’est un peu de notre liberté qu’on leur concède. Une lecture nécessaire si on désire, à tout le moins, comprendre les règles du jeu.

Que notre joie demeure, de Kevin Lambert

Que notre joie demeure, de Kevin Lambert, édité chez Héliotrope. Photo : Radio-Canada / Jérémy Laniel

Céline Wachowski est au sommet de sa carrière quand tout éclate : architecte québécoise d’envergure internationale, elle signe finalement un projet sur l’île de Montréal, son legs architectural, en quelque sorte. Plus la construction avance, plus l’étau se resserre autour de Céline et des Ateliers C/W : cela commence par des articles sur elle et ses méthodes de travail, puis celles de Webuy, le siège social qu’ils sont en train de bâtir. La pression monte, et le fossé se creuse entre Céline et ses alliés.

Roman social sur les incompréhensions que la richesse et le pouvoir catalysant entre l’un et l’autre, le livre est porté par une écriture où la phrase est souveraine, et le flot, incessant, clin d’oeil maîtrisé (comme peu auraient pu le faire) à Marie-Claire Blais que l’on retrouve d’ailleurs en exergue.

Le petit bruit du poème, de Laurent Poliquin

Le petit bruit du poème de Laurent Poliquin, aux Éditions du blé. Photo : Éditions du blé

Je ne sais pas pourquoi, mais il y a dans ce recueil de poèmes de Laurent Poliquin un projet qui me ramène toujours à l’esprit cette phrase célèbre de Leonard Cohen : There’s a crack in everything, that’s how the light gets in. Le petit bruit du poème, c’est un peu ça, au final : un livre sur les truchements du quotidien dans lesquels s’immisce presque toujours – souvent sans que l’on s’en rende compte – la beauté du monde. Ces bruits sont tantôt des odes, tantôt des chants de guerre, et ils sont aussi minutieux qu’ils embrassent large. Laurent Poliquin démontre une nouvelle fois que l’amour de la langue est contagieux.